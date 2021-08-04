Общество

56 минут назад

В жару к воде тянутся и люди, и змеи

4 933
#укусы животных
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В жару к воде тянутся и люди, и змеи

В областной больнице говорят об увеличившимся вдвое числе укусов липчан гадюками, чем на протяжении последних лет.

В отделение токсикологии областной клинической больницы снова лечили пациента от укуса гадюки. Это была 30-летняя женщина, которую цапнула за руку на одном из пляжей Липецка.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью только утром следующего дня, когда ее рука в месте укуса из-за отека в обхвате стала такой же, как нога. Пациентку лечили несколько дней, после чего выписали.

– В этом году, очевидно, из-за жары, люди стали чаще пересекаться со змеями у воды: прудов и рек. В итоге в регионе этим летом уже зафиксировано почти десять случаев укусов липчан гадюками, в то время как на протяжении нескольких последних лет таких случаев было не больше четырех-пяти. Кстати, в этом году несколько случаев укусов змеями людей зафиксированы в Задонске, но к нам они за медпомощью не обращались, получив ее в районной больнице, – сообщила GOROD48 заведующая токсикологическим отделением ЛОКБ Ольга Кривошеева.

Впрочем, медики видят пользу от жаркой погоды – зной предотвратил грибные отравления.
4 933
#укусы животных
3

Комментарии (4)

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Р.А .

17 минут назад
Вот когда собака-- друг человека.
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во насмешил.

21 минуту назад
медики видят,они вообще ничего не видят,им твои гадюки и грибы не интересны.
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Эксперт

27 минут назад
Уважаемые граждане не надо ходить на пляжы города здоровее будете.
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Наверно

43 минуты назад
гадюка тоже опухла
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