Пьяный 52-летний водитель мопеда пытался откупиться взяткой в 30 000 рублей

Инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.

В Чаплыгинском округе 52-летний водитель получил два года условного срока с таким же испытательным за приготовление к даче взятки.По данным пресс-службы областной прокуратуры, год назад — в сентябре 2025 года инспекторы ДПС остановили мопед под управлением 52-летнего пьяного водителя. В салоне служебного автомобиля он предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.