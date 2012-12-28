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сегодня, 13:07
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Пьяный 52-летний водитель мопеда пытался откупиться взяткой в 30 000 рублей

Инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.

В Чаплыгинском округе 52-летний водитель получил два года условного срока с таким же испытательным за приготовление к даче взятки.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, год назад — в сентябре 2025 года инспекторы ДПС остановили мопед под управлением 52-летнего пьяного водителя. В салоне служебного автомобиля он предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть. 
покушение
взятка
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Лтз
21 минуту назад
Мопед наверно дешевле стоит
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Фунтик
28 минут назад
А зачем он останавливался,? Что с винтить от них не смог?
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Веня
50 минут назад
Как-, отказались?
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