Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
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Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Происшествия
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сегодня, 13:07
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Пьяный 52-летний водитель мопеда пытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, год назад — в сентябре 2025 года инспекторы ДПС остановили мопед под управлением 52-летнего пьяного водителя. В салоне служебного автомобиля он предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но инспекторы ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.
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