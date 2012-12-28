День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Происшествия
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сегодня, 12:22
Виновник ДТП предъявил полицейским поддельные права
Липовые права ельчанин купил в Москве.
«По данным следствия, мужчина купил фальшивые права в Москве в сентябре прошлого года. А в мае он стал виновником ДТП и предъявил этот документ прибывшим на место сотрудникам ГАИ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Теперь ельчанину грозят судимость и до года лишения свободы.
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