Виновник ДТП предъявил полицейским поддельные права

Липовые права ельчанин купил в Москве.

Ельчанина будут судить за использование поддельного водительского удостоверения (по части третьей статьи 327 УК РФ).«По данным следствия, мужчина купил фальшивые права в Москве в сентябре прошлого года. А в мае он стал виновником ДТП и предъявил этот документ прибывшим на место сотрудникам ГАИ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Теперь ельчанину грозят судимость и до года лишения свободы.