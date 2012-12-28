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сегодня, 12:22

Виновник ДТП предъявил полицейским поддельные права

Липовые права ельчанин купил в Москве.

Ельчанина будут судить за использование поддельного водительского удостоверения (по части третьей статьи 327 УК РФ).

«По данным следствия, мужчина купил фальшивые права в Москве в сентябре прошлого года. А в мае он стал виновником ДТП и предъявил этот документ прибывшим на место сотрудникам ГАИ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Теперь ельчанину грозят судимость и до года лишения свободы.
подделка документов
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