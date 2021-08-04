Происшествия

33 минуты назад

В Липецке погиб мотоциклист

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#авария #ДТП
В Липецке погиб мотоциклист

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, семеро  – пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, рано утром 3 августа в Липецке на улице Минской 29-летний мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл врезался в бордюр и перевернулся. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение бокового интервала.

В Волово около на улице Заречной столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 42-летнего мужчины и «Лада-Калина» с 39-летним водителем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали. 

В Ельце во дворе дома по улице Костенко водитель неустановленного автомобиля наехал на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

В селе Стрелецкие Хутора Усманского района 69-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб на месте. Причиной ДТП стало превышение установленной скорости движения.

3 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4111 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 98.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3708 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Виктор 2-28-14

10 минут назад
И пусть костлявая с косой ,нас ждёт за каждым поворотом.....Мы всё равно,промчимся той,дорогой гиблой для кого-то
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Логика

10 минут назад
А что случилось вчера утром на Гагарина? Напротив карусели. Была полиция и труп.
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indezit

12 минут назад
Пролез, куда лезть не надо.
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Аня

22 минуты назад
Люди бестолковые, не понимают, что сосредотачиваться надо на дороге, и не превышать. Давно пора для бестолковых скорость в населенных пунктах ограничить до 50 максимум. Превышающим огромные штрафы. Куча народу каждый день гибнет, сколько можно
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