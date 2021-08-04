В Липецке погиб мотоциклист

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, семеро – пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, рано утром 3 августа в Липецке на улице Минской 29-летний мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл врезался в бордюр и перевернулся. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение бокового интервала.



В Волово около на улице Заречной столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 42-летнего мужчины и «Лада-Калина» с 39-летним водителем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали.



В Ельце во дворе дома по улице Костенко водитель неустановленного автомобиля наехал на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



В селе Стрелецкие Хутора Усманского района 69-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб на месте. Причиной ДТП стало превышение установленной скорости движения.



3 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4111 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 98.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3708 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей.

