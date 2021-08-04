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Будет жить! Семилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную больничную палату
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Упавший с 8-го этажа ребенок начал самостоятельно питаться, но ему предстоит тяжелое лечение и длительная реабилитация.
В областной детской больнице произошло чудо. Госпитализированный в минувшее воскресенье семилетний мальчик, выпавший из окна восьмого этажа (ранее мы сообщали, что он упал с седьмого), пошел на поправку.
– Ребенок во вторник вышел из комы, а вчера вечером начал самостоятельно питаться, что является обнадеживающим знаком. Поэтому приятно решение о переводе его из реанимации в обычную палату, – сообщили GOROD48 в больнице.
Вследствие падения с высоты первоклассник получил так называемую сочетанную травму тела: множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга. Ему предстоит ряд операций, тяжелое лечение и длительная реабилитация.
Напомним, что с начала года – это уже шестой выпавший из окна ребенок в регионе (к сожалению, один из них при падении с высоты погиб).
– Ребенок во вторник вышел из комы, а вчера вечером начал самостоятельно питаться, что является обнадеживающим знаком. Поэтому приятно решение о переводе его из реанимации в обычную палату, – сообщили GOROD48 в больнице.
Вследствие падения с высоты первоклассник получил так называемую сочетанную травму тела: множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга. Ему предстоит ряд операций, тяжелое лечение и длительная реабилитация.
Напомним, что с начала года – это уже шестой выпавший из окна ребенок в регионе (к сожалению, один из них при падении с высоты погиб).
12 1703
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