Происшествия

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Будет жить! Семилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную больничную палату

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#падение с высоты #дети
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Будет жить! Семилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную больничную палату

Упавший с 8-го этажа ребенок начал самостоятельно питаться, но ему предстоит тяжелое лечение и длительная реабилитация.

В областной детской больнице произошло чудо. Госпитализированный в минувшее воскресенье семилетний мальчик, выпавший из окна восьмого этажа (ранее мы сообщали, что он упал с седьмого), пошел на поправку.

– Ребенок во вторник вышел из комы, а вчера вечером начал самостоятельно питаться, что является обнадеживающим знаком. Поэтому приятно решение о переводе его из реанимации в обычную палату, – сообщили GOROD48 в больнице.

Вследствие падения с высоты первоклассник получил так называемую сочетанную травму тела: множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга. Ему предстоит ряд операций, тяжелое лечение и длительная реабилитация. 

Напомним, что с начала года – это уже шестой выпавший из окна ребенок в регионе (к сожалению, один из них при падении с высоты погиб).
12 1703
#падение с высоты #дети
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Комментарии (12)

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Депутат

4 минуты назад
Врачи молодцы.
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Правдоруб

8 минут назад
Выздоравливай малыш побыстрее !
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Гостья

19 минут назад
Низкий поклон врачам! Спасибо вам за спасение ребёнка! Поскорее выздоравливай малыш, мы все за тебя волнуемся и переживаем!
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Гость

20 минут назад
Весь город переживал выздаравливай
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Люба

23 минуты назад
Это все Господь!!! Молилась за этого мальчика и за свою маму( лежит с ковидом в больнице) каждый день по три раза. Уже третий человек который силой молитвы выживает!!! Молитесь, люди, чаще пусть дома, пусть своими словами, но искренне со слезами. И чудо произойдет! Слава Богу! Спасибо всем кто молился и заказывал сорокоуст. Давайте ещё помолимся, ведь мальчику ещё операции предстоят. Здравия тебе, Георгий!!!
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Логика

31 минуту назад
Скорейшего выздоровления!
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Опять.

40 минут назад
МОЛОДЕЦ!
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Роман

42 минуты назад
Здоровья тебе пацан!!! Выздоравливай!!
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Житель

45 минут назад
Ура! Господи, спасибо!!! Второй день рождения
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Бюджетник

сегодня, 12:08
Дай Бог здравия и МНОГАЯ ЛЕТА тебе и твоим докторам! Мы все за тебя молились! Очень радостная новость
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