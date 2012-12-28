74-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 2,1 миллиона рублей

А 42-летняя женщина пыталась заработать и лишилась больше полумиллиона рублей.

31 августа в полицию обратился 74-летний липчанин, которого мошенники оставили без 2,1 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, еще в июне мужчину пять дней уговаривали перевести деньги на «безопасный счёт».Также вчера в Липецке в полицию пришла 42-летняя женщина, которая с 17 июля по 26 августа пыталась заработать на интернет-площадке и частями перевела на различные номера счетов 552 000 рублей.А 44-летнюю женщину обманули на 57 700 рублей при покупке автомобильных шин через сайт. Как только она перевела деньги через мобильное приложение — продавец перестал выходить на связь.