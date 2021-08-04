Общество
8 минут назад
Ельчане поддерживают разбившуюся на «лежачем полицейском» байкершу
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Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.
Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.
Жители Ельца через соцсети решили поддержать молодую мотоциклистку, которая попала в аварию. 20-летняя девушка разбилась на своей «Ямахе» на улице Героев, не справившись с проездом «лежачего полицейского». Мотоцикл опрокинулся, девушка получила травмы, ее увезли в больницу.
Большинство ельчан соглашаются с тем, что любой мог бы оказаться на месте байкерши Кристины. Они пишут ей слова поддержки:
- Крис, милая, поправляйся! Не грусти, все будет хорошо.
- Девочка - молодец. А случиться с каждым может что угодно, так что судить тут не нам. И да, скорейшего ей выздоровления.
- Малышка, поправляйся скорее.
- Почитал пост и комментарии - такое чувство, что подписчики переживают за здоровье лихой наездницы сильнее, чем она сама.
- Соблюдайте скоростной режим при езде на мотоцикле, особенно в Ельце. И помните - случайностей не бывает.
Жители Ельца через соцсети решили поддержать молодую мотоциклистку, которая попала в аварию. 20-летняя девушка разбилась на своей «Ямахе» на улице Героев, не справившись с проездом «лежачего полицейского». Мотоцикл опрокинулся, девушка получила травмы, ее увезли в больницу.
Большинство ельчан соглашаются с тем, что любой мог бы оказаться на месте байкерши Кристины. Они пишут ей слова поддержки:
- Крис, милая, поправляйся! Не грусти, все будет хорошо.
- Девочка - молодец. А случиться с каждым может что угодно, так что судить тут не нам. И да, скорейшего ей выздоровления.
- Малышка, поправляйся скорее.
- Почитал пост и комментарии - такое чувство, что подписчики переживают за здоровье лихой наездницы сильнее, чем она сама.
- Соблюдайте скоростной режим при езде на мотоцикле, особенно в Ельце. И помните - случайностей не бывает.
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жадный мотоциклист