Общество

8 минут назад

Ельчане поддерживают разбившуюся на «лежачем полицейском» байкершу

235
#авария #ДТП #сочувствие

Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.

Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.

Жители Ельца через соцсети решили поддержать молодую мотоциклистку, которая попала в аварию. 20-летняя девушка разбилась на своей «Ямахе» на улице Героев, не справившись с проездом «лежачего полицейского». Мотоцикл опрокинулся, девушка получила травмы, ее увезли в больницу.



Большинство ельчан соглашаются с тем, что любой мог бы оказаться на месте байкерши Кристины. Они пишут ей слова поддержки:

- Крис, милая, поправляйся! Не грусти, все будет хорошо.

- Девочка - молодец. А случиться с каждым может что угодно, так что судить тут не нам. И да, скорейшего ей выздоровления.

- Малышка, поправляйся скорее.

- Почитал пост и комментарии - такое чувство, что подписчики переживают за здоровье лихой наездницы сильнее, чем она сама.

- Соблюдайте скоростной режим при езде на мотоцикле, особенно в Ельце. И помните - случайностей не бывает.
235
#авария #ДТП #сочувствие

Комментарии (1)

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жадный мотоциклист

2 минуты назад
а женщине, которую задавил байкер в Липецке и убежал - не скинулись ни копейкой.
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