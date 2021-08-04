Ельчане поддерживают разбившуюся на «лежачем полицейском» байкершу

Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.

Земляки оставляют слова поддержки в социальных сетях.Жители Ельца через соцсети решили поддержать молодую мотоциклистку, которая попала в аварию. 20-летняя девушка разбилась на своей «Ямахе» на улице Героев, не справившись с проездом «лежачего полицейского». Мотоцикл опрокинулся, девушка получила травмы, ее увезли в больницу.Большинство ельчан соглашаются с тем, что любой мог бы оказаться на месте байкерши Кристины. Они пишут ей слова поддержки:- Крис, милая, поправляйся! Не грусти, все будет хорошо.- Девочка - молодец. А случиться с каждым может что угодно, так что судить тут не нам. И да, скорейшего ей выздоровления.- Малышка, поправляйся скорее.- Почитал пост и комментарии - такое чувство, что подписчики переживают за здоровье лихой наездницы сильнее, чем она сама.- Соблюдайте скоростной режим при езде на мотоцикле, особенно в Ельце. И помните - случайностей не бывает.