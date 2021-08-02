Происшествия
сегодня, 09:11
В столкновении двух «Хендаев» пострадала 30-летняя женщина
За трое суток на дорогах Липецкой области два человека погибли, семеро – получили травмы.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 июля около трех часов ночи на трассе «Дон» 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», вне пешеходного перехода сбила 56-летнюю женщину и 68-летнего мужчину. Оба пешехода погибли на месте.
В тот же день на дороге Боринское – Студеные Хутора 29-летний водитель «Лады-Ларгус» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадали сам водитель и трое его пассажиров 17-ти, 14-ти и 15-ти лет. Всех доставили в больницу.
1 августа в Чаплыгинском районе на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись два автомобиля «Хендай». В аварии получила травмы 30-летняя пассажирка одной из машин..
В Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов столкнулись мопед под управлением 46-летнего водителя и «Лада-Приоры» с 37-летним мужчиной за рулем. Водитель мопеда с травмами госпитализирован.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6761 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 42 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 233.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 5801 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 83 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В тот же день на дороге Боринское – Студеные Хутора 29-летний водитель «Лады-Ларгус» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадали сам водитель и трое его пассажиров 17-ти, 14-ти и 15-ти лет. Всех доставили в больницу.
1 августа в Чаплыгинском районе на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись два автомобиля «Хендай». В аварии получила травмы 30-летняя пассажирка одной из машин..
В Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов столкнулись мопед под управлением 46-летнего водителя и «Лада-Приоры» с 37-летним мужчиной за рулем. Водитель мопеда с травмами госпитализирован.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6761 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 42 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 233.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 5801 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 83 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Ха-ха
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