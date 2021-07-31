44 минуты назад
Антирекорд «Металлурга» - пенальти в каждом из 4-х матчей
Сегодня наша команда не реализовала уйму моментов, а соперник забил почти всё.
Самое удивительное, что «сталевары» создали почти столько же голевых моментов, что и их соперники, но мяч попадал куда угодно – в штанги, во вратаря, но только не в ворота, а у «химиков», напротив, залетало почти всё. До 76-й минуты счёт был – 0:2 и, как отметил после матча главный тренер Сергей Машнин,»Металлург» ещё оставался в игре. Но, оголив тылы, наша команда трижды наткнулась на быстрые ответные атаки соперника, причём третий мяч «Нефтехимик» забил с явным нарушением правил, а ещё два побывали в наших воротах уже в компенсированное время.
А начиналось всё обнадеживающе. В дебюте игры наш Александр Кутьин из роскошной позиции пробил во вратаря.
Роковой стала 13-я минута. Защитник Павел Котов пробил издали в ближний угол и этот удар стал откровением для вратаря «Металлурга» Максима Матюши – 0:1.
Спустя несколько минут мог сравнять счёт дебютант липчан Дмитрий Сухарев: опытные Кутьин и Роман Войдель вывели его на ударную позицию, последовал могучий удар, но вратарь Андрей Голубев, уже сделавший было движение в другую сторону, успел отразить мяч ногой.
Ещё через 4 минуты судья Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода усмотрел нарушение правил в штрафной «Металлурга» и назначил 11-метровый, который реализовал Мераби Уридия – 2:0. К слову, во всех 4-х (!) матчах нынешнего сезона в ворота «Металлурга» назначали пенальти – этот показатель стал клубным антирекордом.
Поняв, что терять нечего, «Металлург» заиграл смелее, подолгу контролировал мяч – настолько, что к перерыву показатель владения был 65 на 35 процентов в пользу нашей команды. А после перерыва «сталевары» преподали «Нефтехимику» целый мастер-класс по владению мячом – 17 (!) точных передач подряд привели к тому, что Кутьин бил в пустой угол, но мяч угодил в ближнюю штангу.
Через пару минут «расчехлил пушку» Николай Иванников – вратарь уже не контролировал ситуацию, но удар пришёлся на пару сантиметров выше перекладины.
Героем же второго тайма стал вышедший на замену новобранец «Нефтехимика» Филипп Дворецков. В своё время этот хавбек доставлял нам хлопоты еще во второй лиге, выступая за столичное «Торпедо». Сегодня на его счёту оказались гол и два результативных паса. Правда, в эпизоде с третьим мячом у нашего молодого Сухарева отобрали мяч, чуть ли не зарядив ему рукой по лицу, но арбитр проигнорировал явное нарушение правил.
Четвёртый и мятый голы после 90-й минуты забили Михаил Яковлев и Александр Юшин, к слову тоже вышедшие на замену. Яковлев - воспитанник липецкого футбола, в юношеские годы он переехал в Академию казанского «Рубина», привлекался в юношескую сборную России, а сейчас осел в Татарстане, женился. Его гол партнёры отпраздновали качанием символической «люльки» - по случаю рождения сына у 22-хлетнего Михаила и его супруги Гульнары.
Михаил Яковлев забил в ворота земляков
«Металлургу» же следует побыстрее сделать правильные выводы из поражения. Уже 4 августа нашей команде предстоит в 1/64 финала Кубка России принимать ивановский «Текстильщик», причём сегодня стало известно, что эта игра пройдёт в Липецке. А следующий матч чемпионата у «сталеваров» по календарю 8 августа – мы принимаем волгоградский «Ротор».
Сегодня в Татарстане был не наш день
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Металлург» - 5:0 (2:0)
Голы: П.Котов, 12 (1:0). Уридия, 23 (2:0 с пен.). Дворецков, 76 (3:0). Мих.Яковлев, 90+ (4:0). Юшин, 90+ (5:0).
«Нефтехимик»: 27. А.Голубев. 16. Шоркин. 77. П.Котов. 12. М.Ширяев. 44. Н.Калугин (89. Мих.Яковлев, 83). 31. Хубаев. 22. К.Родионов (8. П.Баранов, 46). 29. Р.Денисов (17. Дворецков, 46). 65. Москвичёв. 21. Галиулин (к) (7. Юшин, 62). 10. Уридия (11. Котик, 83).
«Металлург»: 13. Матюша. 2. К.Титов. 33. А.Белов (17. Иванников, 64). 29. Е.Фролов (к). 5. Д.Сухарев. 10. А.Овчинников (9. Ахвледиани, 75). 20. Войдель. 15. Шаповалов. 25. Д.Поярков (18. Баязов, 81). 7. Арустамян. 48. Кутьин (19. И.Глебов, 81).
Предупреждения: Шаповалов, 37. Д.Сухарев, 53. Котик, 88.
Судьи: И.Низовцев (Нижний Новгород), В.Петросян (Ростов-на-Дону), С.Щербаков (Омск). Инспектор Ю.Чеботарёв (Краснодар). Делегат Я.Брегман (Москва).
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 700 зрителей.
Удары (в створ): 14 (7, 1 перекладина) - 10 (4, 1 штанга). Угловые: 2 - 4. Фолы: 14 - 7. Владение мячом (%): 32-68.
Фото пресс-службы ФК "Нефтехимик"