Спорт
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«Металлург» наконец-то сыграет на своём стадионе: матч Кубка России пройдёт в Липецке
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Эту новость болельщики ждали несколько месяцев.
Липецкие болельщики наконец-то смогут увидеть игру «Металлурга» собственными глазами.
Российский Футбольный Союз (РФС) разрешил «сталеварам» провести матч 1/64 финала Кубка России в Липецке на стадионе «Металлург» - игра пройдёт в среду, 4 августа.
Напомним, что первые домашние матчи чемпионата с томской «Томью» и тольяттинским «Акроном» наша команда была вынуждена проводить в подмосковных Химках – всё из-за того, что стадион «Металлург» в Липецке оказался не готов к проведению игр выше второй лиги.
Кубковый матч тоже мог пройти на «Арене-Химки», поскольку по регламенту турнира клубы ФНЛ должны проводить домашние матчи на стадионах, которые соответствуют требованиям Футбольной Национальной Лиги. Но руководству Липецкой области, регионального спорта и ФК «Металлург» удалось развернуть ситуацию в обратную сторону.
Не в последнюю очередь на решение РФС повлиял и тот факт, что на стадионе «Металлург» ударными темпами начались работы по реконструкции. В частности, в конце этой неделе привезли оборудование и приступили к монтажу дополнительного освещения.
Насколько известно GOROD48, на матч Кубка России между «Металлургом» и «Текстильщиком» из-за санитарных ограничений пустят не более 20 процентов зрителей от вместимости стадиона, т.е. около 2-х тысяч человек.
Команды Липецка и Иваново в Кубке России-2021/22 пока не провели ни одного матча, т.к. клубы ФНЛ вступают в борьбу сразу с 1/64 финала. Формат Кубка изменён, начиная с прошлого года – победитель предстоящей игры попадёт в групповой этап, где в борьбу вступят и команды Премьер-Лиги. Так что в случае домашнего успеха у липецких болельщиков появится шанс увидеть кого-то из грандов отечественного футбола.
Руководство «Металлурга» надеется сыграть в Липецке и ближайший матч чемпионата – 8 августа с волгоградским «Ротором».
Российский Футбольный Союз (РФС) разрешил «сталеварам» провести матч 1/64 финала Кубка России в Липецке на стадионе «Металлург» - игра пройдёт в среду, 4 августа.
Напомним, что первые домашние матчи чемпионата с томской «Томью» и тольяттинским «Акроном» наша команда была вынуждена проводить в подмосковных Химках – всё из-за того, что стадион «Металлург» в Липецке оказался не готов к проведению игр выше второй лиги.
Кубковый матч тоже мог пройти на «Арене-Химки», поскольку по регламенту турнира клубы ФНЛ должны проводить домашние матчи на стадионах, которые соответствуют требованиям Футбольной Национальной Лиги. Но руководству Липецкой области, регионального спорта и ФК «Металлург» удалось развернуть ситуацию в обратную сторону.
Не в последнюю очередь на решение РФС повлиял и тот факт, что на стадионе «Металлург» ударными темпами начались работы по реконструкции. В частности, в конце этой неделе привезли оборудование и приступили к монтажу дополнительного освещения.
Насколько известно GOROD48, на матч Кубка России между «Металлургом» и «Текстильщиком» из-за санитарных ограничений пустят не более 20 процентов зрителей от вместимости стадиона, т.е. около 2-х тысяч человек.
Команды Липецка и Иваново в Кубке России-2021/22 пока не провели ни одного матча, т.к. клубы ФНЛ вступают в борьбу сразу с 1/64 финала. Формат Кубка изменён, начиная с прошлого года – победитель предстоящей игры попадёт в групповой этап, где в борьбу вступят и команды Премьер-Лиги. Так что в случае домашнего успеха у липецких болельщиков появится шанс увидеть кого-то из грандов отечественного футбола.
Руководство «Металлурга» надеется сыграть в Липецке и ближайший матч чемпионата – 8 августа с волгоградским «Ротором».
4 624
rukalip
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