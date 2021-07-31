Спорт

сегодня, 09:38

«Металлург» наконец-то сыграет на своём стадионе: матч Кубка России пройдёт в Липецке

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#Футбол #«Металлург»
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«Металлург» наконец-то сыграет на своём стадионе: матч Кубка России пройдёт в Липецке

Эту новость болельщики ждали несколько месяцев. 

Липецкие болельщики наконец-то смогут увидеть игру «Металлурга» собственными глазами.

Российский Футбольный Союз (РФС) разрешил «сталеварам» провести матч 1/64 финала Кубка России в Липецке на стадионе «Металлург» - игра пройдёт в среду, 4 августа. 

Напомним, что первые домашние матчи чемпионата с томской «Томью» и тольяттинским «Акроном» наша команда была вынуждена проводить в подмосковных Химках – всё из-за того, что стадион «Металлург» в Липецке оказался не готов к проведению игр выше второй лиги. 

Кубковый матч тоже мог пройти на «Арене-Химки», поскольку по регламенту турнира клубы ФНЛ должны проводить домашние матчи на стадионах, которые соответствуют требованиям Футбольной Национальной Лиги. Но руководству Липецкой области, регионального спорта и ФК «Металлург» удалось развернуть ситуацию в обратную сторону. 

Не в последнюю очередь на решение РФС повлиял и тот факт, что на стадионе «Металлург» ударными темпами начались работы по реконструкции. В частности, в конце этой неделе привезли оборудование и приступили к монтажу дополнительного освещения. 

Насколько известно GOROD48, на матч Кубка России между «Металлургом» и «Текстильщиком» из-за санитарных ограничений пустят не более 20 процентов зрителей от вместимости стадиона, т.е. около 2-х тысяч человек. 

Команды Липецка и Иваново в Кубке России-2021/22 пока не провели ни одного матча, т.к. клубы ФНЛ вступают в борьбу сразу с 1/64 финала. Формат Кубка изменён, начиная с прошлого года – победитель предстоящей игры попадёт в групповой этап, где в борьбу вступят и команды Премьер-Лиги. Так что в случае домашнего успеха у липецких болельщиков появится шанс увидеть кого-то из грандов отечественного футбола. 

Руководство «Металлурга» надеется сыграть в Липецке и ближайший матч чемпионата – 8 августа с волгоградским «Ротором». 


4 624
#Футбол #«Металлург»
4

Комментарии (4)

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rukalip

6 минут назад
Пиши-Читай, +100500
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Пиши-Читай

28 минут назад
Или это просто ширма для штрафов?, перечитай то, что ты написал)))
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Или это просто ширма для штрафов?

59 минут назад
А недавно подписанный указ об массовых мероприятий не очень не говорит?
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Билли Кид

сегодня, 09:41
Отлично!!!
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