В России

15 минут назад

В Кремле прокомментировали драку в Симферополе

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#драка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев прокомментировал драку в центре Симферополя.

Вопросом о массовой драке в Крыму должны заниматься Росгвардия и полиция, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В администрации президента РФ в курсе о недавней драке, которая произошла 23 июля в центре Симферополя, но никакой дополнительной информацией не располагают. Этот вопрос касается правоохранительных органов, - заявил Песков.

"Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции", - сказал представитель Кремля.

По его словам, это частный инцидент, о таких президенту обычно не докладывают.

При этом Песков добавил, что не имеет значения какой национальности граждане, которые угрожали сотрудникам полиции оружием, каждый виновный должен понести наказание, - передает ТАСС.

Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: "В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".

"В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами", - сказал Песков.

В центре Симферополя ночью 23 июля произошла массовая драка. Несколько мужчин выясняли отношения, их разнимали сотрудники полиции и Росгвардии. Один из них ударил второго, и тот, потеряв сознание, упал на землю. У потерпевшего диагностировали незначительные травмы.

Мужчину, который затеял нашумевшую драку в центре Симферополя, привлекли к административной ответственности, - сообщает "Крым24".
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#драка

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