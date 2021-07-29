Липчанка сядет в тюрьму за обман туристов

48-летнюю предпринимательницу в сфере туризма осудили к реальному лишению свободы. Суд признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

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Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 48-летней директору бюро путешествий «Синяя птица» Татьяне Ермаковой. В период с 1 мая 2018 года по 30 мая 2019 года Ермакова получила от липчан в счёт оплаты туристических путёвок 1 013 500 рублей, которые похитила путём обмана и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила 93 гражданам значительный материальный ущерб в особо крупном размере.



Как установил суд, в июне-сентябре 2018 года Ермакова заключила фиктивные договоры с родителями учащихся школы №2 Лебедяни. Планировалась поездка детей и родителей в Карелию. Получив от 26 потерпевших 538 000 рублей, турагент распорядилась ими по своему усмотрению. Поездка не состоялась. Позднее Ермакова возвратила 346 000 рублей потерпевшим «с целью создания видимости правомерности своих преступных действий». Аналогичным образом почти на 150 000 рублей были обмануты 9 человек, собравшихся поехать в Грузию и Санкт-Петербург на январских праздниках 2019 года. Эти деньги Ермакова не возвращала.



Родители учеников школы №2 в Липецке решили отправить детей в январе 2019 года на Кремлёвскую ёлку в Москву. Они передали Ермаковой в общей сложности 146 000 рублей. Родители учеников школы №21 Липецка решили отправить детей в поездку в Волгоград в мае 2019 года. Они передали Ермаковой в 180 000 рублей. Туристические услуги Ермакова не оплатила, деньгами распорядилась по своему усмотрению.



Вину в совершении преступления Ермакова признала частично. Указала, что организованный ею туристический бизнес оказался убыточным. Она не рассчитала свои финансовые возможности, потратив деньги на рекламу, арендную плату и другие расходы. Подтвердила, что тратила денежные средства, поступавшие от клиентов одного тура, на поездку других клиентов по другим турам. При этом указала, что цели хищения денежных средств не имела.



- Однако суд пришёл к иному выводу. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что в целом предпринимательская деятельность Ермаковой не носила законный характер.

Во-первых, такой организации, как «Бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» юридически не существовало. Это название имелось только в рекламе, на вывесках и использовалось ИП Ермаковой для привлечения как можно большего количества людей.

Во-вторых, в договорах указывалось, что туристическое агентство действует по поручению и за счет Туроператора ООО «Мультитур.ру», хотя, как установил суд, договоры между ними в указанные даты не заключались, денежные средства на счет ООО «Мультитур.ру» не поступали. Клиенты были лишены возможности обратиться к Туроператору за защитой своих прав. Договоры, составленные Ермаковой, являлись фальсификацией и были необходимы для придания видимости законного характера ее действий. В-третьих, в обход действующего законодательства Ермакова незаконно получала денежные средства от граждан, которые нигде не отражала и не фиксировала, и которыми распоряжалась по своему усмотрению. Деньги от клиентов получала либо наличными, либо посредством банковских переводов на счет другого лица – ее менеджера, которая снимала деньги со своего счёта и передавала ей, - сообщает пресс-служба Липецкого областного суда. - Как установил суд, ИП Ермакова ежегодно предоставляла в налоговую инспекцию нулевой отчет, не отчитывалась за работников, работавших в ее офисе фактически нелегально, не вела бухгалтерскую деятельность, не занималась кассой, не вела книгу расходов и доходов. В-четвёртых, как установил суд, чтобы не уплачивать налоги, штрафы, не исполнять решения судов по делам, где она выступала в качестве ответчика, Ермакова зарегистрировалась в Елецком районе Липецкой области по адресу, где имеется строение, не пригодное для проживания, а вокруг него – заросший участок местности. Таким образом, налоговые органы и служба судебных приставов не имели возможность взыскания штрафов, налогов, сборов, денежных сумм, присуждённых судами в пользу истцов по гражданским делам.



Суд пришёл к выводу, что лиц, реально пострадавших от аналогичных действий Ермаковой и не получивших от нее туристические услуги, значительно больше, чем фактически признано потерпевшими по уголовному делу.

В деле имеются сведения о наличии 65 исполнительных производств о взыскании с Ермаковой задолженностей на общую сумму свыше 440 000 рублей, в том числе 57 штрафов ГИБДД и других органов, задолженности по взысканию налога, задолженности по судебным решениям в пользу юридических, а также физических лиц.



Ермакова и ранее уклонялась от исполнения решений судов. Так, приговором мирового судьи судебного участка № 5 города Старый Оскол Белгородской области от 29 ноября 2007 года Ермакова э, являясь директором ООО «Оскол-тур», умышленно не исполняла (препятствовала исполнению) решению суда о взыскании долга – более 31 000 рублей. Осуждена к 1 году лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. В дальнейшем освобождена от наказания в связи с изданием акта об амнистии.



Суд пришёл к выводу, что исправление Ермаковой возможно только в условиях изоляции от общества. Оставшись на свободе, осуждённая может продолжить заниматься противоправной деятельностью. В деле имеются сведения, что, даже зная о возбуждённом в отношении неё уголовном деле, Ермакова в конце 2019 года приобрела 20 билетов на Кремлевскую ёлку 2019-2020 годов на общую сумму 42 000 рублей, продолжив тем самым свою незаконную деятельность в сфере туризма.



Председательствующая по делу судья Людмила Кузнецова квалифицировала действия Татьяны Ермаковой как мошенничество в особо крупном размере и назначила наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 371 тысячи рублей. В качестве смягчающих обстоятельств учтено частичное признание вины, наличие у Ермаковой ребенка 2007 года рождения, частичное возмещение материального ущерба.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд.