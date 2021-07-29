Никто не захотел ремонтировать задонские остановки

Аукцион признан несостоявшимся.

Аукционная комиссия заверила тендер по подряду на ремонт тротуаров и остановочных павильонов в Задонске, который ранее объявила местная городская администрация. Аукцион признан несостоявшимся. Никто из подрядчиков не захотел взяться за работы, оцененные в 679 759 рублей.



Победителю торгов предстояло за 30 дней провести ремонт по адресам:

- Советская, 53,

- Ленина, 44-46,

- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)

- перекресток Маркса и Коммуны

- перекресток Маркса и Рабочей

- Маркса (возле хлебозавода)

- Коммуны (в районе Бебеля).



Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получил бы оплату ремонта из городского бюджета.