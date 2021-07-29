Общество

сегодня, 11:43

Никто не захотел ремонтировать задонские остановки

2 325
#тендер #ремонт #дорожное хозяйство
Никто не захотел ремонтировать задонские остановки

Аукцион признан несостоявшимся.

Аукционная комиссия заверила тендер по подряду на ремонт тротуаров и остановочных павильонов в Задонске, который ранее объявила местная городская администрация. Аукцион признан несостоявшимся. Никто из подрядчиков не захотел взяться за работы, оцененные в 679 759 рублей.

Победителю торгов предстояло за 30 дней провести ремонт по адресам:
- Советская, 53,
- Ленина, 44-46,
- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)
- перекресток Маркса и Коммуны
- перекресток Маркса и Рабочей
- Маркса (возле хлебозавода)
- Коммуны (в районе Бебеля).

Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получил бы оплату ремонта из городского бюджета.
2 325
#тендер #ремонт #дорожное хозяйство

Комментарии (2)

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Зато ведро за 26 т.

41 минуту назад
Посмотрели бы сначала на цену метала с его вытекающими и отделочные материалами а ведь ещё и работа + кран для установки. А здесь минимум 14 астановок на каждой перечислено улице по 2.
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вова

49 минут назад
А что с них взять???
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