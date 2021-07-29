Общество
сегодня, 11:43
Никто не захотел ремонтировать задонские остановки
Аукцион признан несостоявшимся.
Аукционная комиссия заверила тендер по подряду на ремонт тротуаров и остановочных павильонов в Задонске, который ранее объявила местная городская администрация. Аукцион признан несостоявшимся. Никто из подрядчиков не захотел взяться за работы, оцененные в 679 759 рублей.
Победителю торгов предстояло за 30 дней провести ремонт по адресам:
- Советская, 53,
- Ленина, 44-46,
- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)
- перекресток Маркса и Коммуны
- перекресток Маркса и Рабочей
- Маркса (возле хлебозавода)
- Коммуны (в районе Бебеля).
Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получил бы оплату ремонта из городского бюджета.
Победителю торгов предстояло за 30 дней провести ремонт по адресам:
- Советская, 53,
- Ленина, 44-46,
- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)
- перекресток Маркса и Коммуны
- перекресток Маркса и Рабочей
- Маркса (возле хлебозавода)
- Коммуны (в районе Бебеля).
Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получил бы оплату ремонта из городского бюджета.
Зато ведро за 26 т.
вова