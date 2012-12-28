За три дня в Липецкой области заменили 137 иностранных водительских удостоверений

Об этом рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Евгений Ржавин.

1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые изменили порядок обмена иностранных водительских удостоверений. В течение года, до следующего 1 апреля, граждане с действующими иностранными удостоверениями могут заменить их на российские без сдачи теоретических и практических экзаменов.Этой возможностью всего за три дня в Липецкой области воспользовались уже 137 человек.— С учетом той загрузки, которая у нас есть, это довольно много. Раньше иностранные удостоверения обменивались на российские только после сдачи экзаменов, и таких случаев было мало. Мы даже российских удостоверения при продлении срока действия столько в день не меняем, — рассказал на брифинге для СМИ заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Евгений Ржавин.В Госавтоинспекции считают беспочвенными опасения того, что иностранцы, не умеющие должным образом обращаться с техникой, начнут массово полчать российские удостоверения на управление грузовыми автомобилями и автобусами.— О статистике по обмену удостоверений говорить рано, так как работаем только несколько дней, но ранее мы не сталкивались с явно выраженным неумением управлять транспортными средствами при открытых категориях, — сообщил Евгений Ржавин.Менять иностранные права необходимо в течение года, после получения гражданства России. После окончания льготного периода сдавать экзамены все же придется, хотя процедура упрощена.Для управления мототранспортными средствами и легковыми автомобилями: категории «М», «А» и «В» и подкатегорий «А1» и «В1» выдавать российские права на основе иностранных удостоверений ГИБДД будет после успешной сдачи теоретического экзамена на знание ПДД.Обмен иностранных водительских прав на управление автобусами и грузовыми автомобилями (категорий «С», «D», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1Е» и «D1E») будет возможен после представления владельцем иностранного документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, а также успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.Эти требования не распространяются на граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Например, обмен водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Белоруссии — без экзаменов.Изменения коснулись также правил проведения экзаменов на права. За некоторые ошибки снижено количество штрафных балов. Например, раньше для курсанта автошколы не пристегнувшего ремень безопасности, экзамен тут же заканчивался. Однако теперь ему будет начислено четыре штрафных бала и экзамен продолжится. Общее же количество штрафных балов увеличено с пяти до семи.— Три дня работы по новым правилам показали, что будущие водители, получив пять-шесть штрафных балов, сдавали экзамен, — сказал Евгений Ржавин.