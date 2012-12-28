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Общество
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9 минут назад
Липецкому кенгурёнку придумывают имя
Липчан просят помочь.
Как сообщает Липецкий зоопарк, зимой там старались реже выпускать кенгуру на прогулки: заметили на животе Карелии бороздку, которую оставляет малыш по пути следования в сумку матери, и предположили, что в сумке есть кенгурёнок.
Постепенно сумка увеличивалась в размере и оттуда стала появляться мордочка кенгуренка. Когда Карелия обедала — кенгурёнок тоже тянулся с горошком.
Сейчас кенгурёнку около полугода и он самостоятельный. Имя кенгурёнку ещё не придумали и липчан просят помочь его выбрать.
Фото, видео - vk.com/zooparklipetskii
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