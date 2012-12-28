Липецкому кенгурёнку придумывают имя

Липчан просят помочь.

Летом прошлого года в Липецкий зоопарк привезли из Грин-парка «Карелия» трёх кенгуру. Старшую двухлетнюю самку назвали Карелия, а парочку годовалых сумчатых липчане назвали Феликс и Моника. Специально для кенгуру заранее был приобретён домик и построили вольер с куполообразной крышей-сеткой.Как сообщает Липецкий зоопарк, зимой там старались реже выпускать кенгуру на прогулки: заметили на животе Карелии бороздку, которую оставляет малыш по пути следования в сумку матери, и предположили, что в сумке есть кенгурёнок.Постепенно сумка увеличивалась в размере и оттуда стала появляться мордочка кенгуренка. Когда Карелия обедала — кенгурёнок тоже тянулся с горошком.Сейчас кенгурёнку около полугода и он самостоятельный. Имя кенгурёнку ещё не придумали и липчан просят помочь его выбрать.