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Происшествия
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сегодня, 13:06
В Задонском районе поймали с поличным браконьеров с сетями
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сейчас рассчитывается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам: рыбакам придется его возместить государству.
ОМВД России по Задонскому району проводит проверку: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Фото - vk.com/ohotnadzor48
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