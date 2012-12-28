В Задонском районе поймали с поличным браконьеров с сетями

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ночью 2 апреля на реке Дон в границах природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» поймали с поличным браконьеров, которые с лодки ловили рыбу сетями.Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сейчас рассчитывается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам: рыбакам придется его возместить государству.ОМВД России по Задонскому району проводит проверку: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».