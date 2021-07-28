Общество

58 минут назад

Липецкая вечЁрка: пропавшую девушку нашли, зарплаты врачей и село в навозе

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#вечЁрка #пропавшие без вести #зарплаты #навоз
Липецкая вечЁрка: пропавшую девушку нашли, зарплаты врачей и село в навозе

Сегодня, 28 июля, нашли 22-летнюю Марию Трунову, которую искали несколько дней, облаздрав опубликовал зарплаты руководящего состава липецких медиков, а жители села Сухая Лубна жалуются на навозное болото.

Сегодня нашлась 22-летня липчанка Мария Трунова. Ее увидел родной дед и остановил недалеко от магазина на улице Фрунзе. Девушку искали несколько дней волонтеры и полиция. Она даже попала  на запись камеры видеонаблюдения, которая установлена на доме № 85 по улице Фрунзе.

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Марию на видеозаписи опознали родные, но найти девушку это не помогло. Волонтеры, кстати, выяснили, что она зачем-то забралась на козырек дома, на котором установлена видеокамера, оттуда ей помогли спуститься случайные прохожие. Они же и сообщили девушке, что ее ищут, но она не поверила и ушла. Марию Трунову искали с 26 июля. Сегодня вечером поиски благополучно закончились.

Зарплаты главврачей оказывается разнятся в несколько раз. Облздрав опубликовал декларации о доходах руководителей медицинских учреждений. Больше остальных зарабатывает главврач областного кожвендиспансера Любовь Сухова — 130 300 рублей, меньше остальных главврачей — 30 300 рублей в месяц — платили в прошлом году руководителю Лев-Толстовской районной больницы.

Судя по данным облздрава, среднемесячный заработок главврачей крупных больниц и организаций свыше ста тысяч рублей — норма.

 — Это у главврача такие зарплаты. Не путать с рядовым сотрудниками, где зачастую нечем хвастаться. А главврач сам себе владыка, — видимо, со знанием дела написала Роза Мимоза.

Два оврага в селе Сухая Лубна оказались заполнены жидким навозом. Местный свинокомплекс вроде как хотел отправить навоз по трубопроводу на другое предприятие, но что-то пошло не так и жижа скопилась в низинах.

Местные жители уверяют, что это уже не первый случай, но надзорным органам все время что-то мешает зафиксировать дурнопахнущий факт: то навоз высохнет, то снег выпадет. В этот раз людям удалось привлечь внимание проверяющих. Причем местные уверяют, что свиноверма построена незаконно. Прокуратура пока никак не комментирует законность постройки, но проводит проверку по поводу слива навоза.

 — Проезжал несколько дней назад рано утром, около 4 утра, было реально не продыхнуть. Вонь стояла ужасная. Интересно получается, плевали они на законы, сначала построили незаконно, потом заливают лога, а как известно там лога соединяются с рекой Дон, плюс людям вода питьевая с аммиаком. Все поставлено на прибыль, а люди — просто биомасса. И согласен с написавшими здесь, по сути по этой трассе все села загадили, люди бегут. В Кузьминских Отвержках вонь от птицефабрики, в Новой Деревне такая же ситуация, в Сухой Лубне от свинокомплекса, которого нет по документам. GOROD48 писал о вони в городе, это как раз и есть эта вонь, когда ветер дует на Липецк, — написал Городской.

Есть и позитивные новости. Экологическое состояние реки Усмань улучшилось. Такой вывод сделали в специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора после ознакомления с первыми результатами анализов. При этом пока в реке сохраняется превышение значений ПДК по таким веществам, как аммоний-ион в 2,2 раза, БПК5 в 13 раз, сульфат-ион в 2 раза, фосфат-ион в 1,5 раза.

Напомним, межобластной скандал разразился в начале года, когда в реке произошел замор рыбы. От ОГУП «Липецкводоканал» и ООО «Овощи Черноземья» впоследствии потребовали компенсировать ущерб на сумму в несколько миллионов рублей.
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#вечЁрка #пропавшие без вести #зарплаты #навоз

Комментарии (2)

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Ля ля

22 минуты назад
Вот из за таких случаев, потом и верить не хочеться . Надеюсь родителя ей по жопе ввалят хорошенько.
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М

49 минут назад
Загуляла дура. Весь город на уши подняла.
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