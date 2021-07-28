Экологическое состояние реки Усмань улучилось

Такой вывод сделали специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора после того, как ознакомились с первыми результатами анализов, полученных в ходе мониторинга состояния реки Усмань на территории Воронежской и Липецкой областей.





— По итогам исследования проб, отобранных в 12 точках, было установлено, что в целом состояние реки улучшилось. По каждому загрязняющему веществу отмечается снижение концентраций как во временном, так и в пространственном направлении. Отмечается снижение значений показателей по железу общему, нефтепродуктам, цинку во всех точках, при этом концентрация на территории Воронежского заповедника в районе Ледовского моста и ниже по течению не превышает ПДК. В целом концентрация по БПК5, марганцу, меди, фосфат иону в реке снизилась в 2-3 раза по сравнению с показателями января текущего года. Однако при значительном снижении концентраций загрязняющих веществ в целом, в районе сброса ОГУП «Липецкоблводоканала» сохраняется превышение значений ПДК по таким веществам как аммоний-ион в 2,2 раза, БПК5 в 13 раз, сульфат-ион в 2 раза, фосфат-ион в 1,5 раза, — отметили в пресс-службе ведомства.



Напомним, проблемы в реке Усмань начались минувшей зимой, когда в ней произошел массовый замор рыбы. Тогда специалисты Росприроднадзора совместно с аккредитованной лабораторией отобрали пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань, так и пробы сточных вод ниже локальных очистных сооружений «Липецкоблводоканала». Замеры делались на протяжении нескольких дней. Даже январские анализы проб после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала» показали превышение ПДК различных



Весной 2021 года региональный Следственный комитет



Фото: rpn.gov.ru



Экологи сопоставили полученные пробы с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Качество природной воды оценили по 19 физико-химическим показателям, в числе которых водородный показатель, взвешенные вещества, сухой остаток, сульфат-ион, хлорид-ион, ХПК, БПК5, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, анионные поверхностно-активные вещества, железо общее, медь, цинк, марганец, нефтепродукты, фенолы и растворенный кислород.— По итогам исследования проб, отобранных в 12 точках, было установлено, что в целом состояние реки улучшилось. По каждому загрязняющему веществу отмечается снижение концентраций как во временном, так и в пространственном направлении. Отмечается снижение значений показателей по железу общему, нефтепродуктам, цинку во всех точках, при этом концентрация на территории Воронежского заповедника в районе Ледовского моста и ниже по течению не превышает ПДК. В целом концентрация по БПК5, марганцу, меди, фосфат иону в реке снизилась в 2-3 раза по сравнению с показателями января текущего года. Однако при значительном снижении концентраций загрязняющих веществ в целом, в районе сброса ОГУП «Липецкоблводоканала» сохраняется превышение значений ПДК по таким веществам как аммоний-ион в 2,2 раза, БПК5 в 13 раз, сульфат-ион в 2 раза, фосфат-ион в 1,5 раза, — отметили в пресс-службе ведомства.Напомним, проблемы в реке Усмань начались минувшей зимой, когда в ней произошел массовый замор рыбы. Тогда специалисты Росприроднадзора совместно с аккредитованной лабораторией отобрали пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань, так и пробы сточных вод ниже локальных очистных сооружений «Липецкоблводоканала». Замеры делались на протяжении нескольких дней. Даже январские анализы проб после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала» показали превышение ПДК различных загрязняющих веществ в десятки раз Весной 2021 года региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Усмань, а Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки Усмани . Природоохранная прокуратура подала иск к усманскому тепличному комплексу