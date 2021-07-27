Свидетели: «Она пошла умыться и после этого вновь пропала»

Третий день в Липецке ищут пропавшую деввушку: сегодня поиски 22-летней Марии Труновой велись в двух районах города.

Сегодня около шести часов вечера руководитель организации «Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ» Игорь Зарницкий встречал и организовывал группы добровольцев.Кто-то из них занялся расклейкой листовок, кто проверял гаражные кооператививы, часть волонтеров прочесывала лес в районе больницы «Липецк-Мед» и улицы Жуковского.- Кладбище, заброшенности, лес в сторону очистных уже проверили, необходимо закрыть больше территорий, - инструктировал добровольцев Игорь Зарницкий на площади перед тракторным заводом.Всего в паре сотен метров от точки сбора утром 25 июля вышла из машины и пропала 22-летняя Мария Трунова.- Сегодня в поисках задействовано около 180 добровольцев. Такого числа волонтеров я не припомню, - отметил координатор Игорь Зарницкий.Искали Марию сегодня и в районе улицы Фрунзе. Выяснилось, что вечером 26 июля с козырька недостроенной секции дома № 85 прохожие сняли девушку, которая полностью подходила под описание пропавшей. Примечательно, что живет Мария недалеко от этого места.- Её узнали. Даже показали ей ориентировку на розыск, но девушка была не в себе и заявила, что ее никто не ищет. Потом отошла за дом, чтобы умыться под колонкой и исчезла, - пересказывают услышанную от свидетелей историю волонтеры.Удивительно, но в тех местах, где видели похожую на Марию девушку, она не попала на записи практически ни одной камеры наблюдения.Непонятными остаются причины поведения девушки, если именно ее видели на улице Фрунзе. Родители Марии не замечали за дочерью никаких странностей. А по словам ее друзей, на кануне 25 июля она не захотела принимать участие в вечеринке, так как намеривалась сдавать медицинские анализы.Поисковая операция тем временем продолжается.