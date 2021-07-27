Происшествия

сегодня, 21:12

Свидетели: «Она пошла умыться и после этого вновь пропала»

24 2323
#без вести пропавшие
4
Свидетели: «Она пошла умыться и после этого вновь пропала»

Третий день в Липецке ищут пропавшую деввушку: сегодня поиски 22-летней Марии Труновой велись в двух районах города.

Сегодня около шести часов вечера руководитель организации «Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ» Игорь Зарницкий встречал и организовывал группы добровольцев.

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Кто-то из них занялся расклейкой листовок, кто проверял гаражные кооператививы, часть волонтеров прочесывала лес в районе больницы «Липецк-Мед» и улицы Жуковского. 

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- Кладбище, заброшенности, лес в сторону очистных уже проверили, необходимо закрыть больше территорий, - инструктировал добровольцев Игорь Зарницкий на площади перед тракторным заводом.

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Всего в паре сотен метров от точки сбора утром 25 июля вышла из машины и пропала 22-летняя Мария Трунова.

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- Сегодня в поисках задействовано около 180 добровольцев. Такого числа волонтеров я не припомню, - отметил координатор Игорь Зарницкий.

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Искали Марию сегодня и в районе улицы Фрунзе. Выяснилось, что вечером 26 июля с козырька недостроенной секции дома № 85 прохожие сняли девушку, которая полностью подходила под описание пропавшей. Примечательно, что живет Мария недалеко от этого места. 

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- Её узнали. Даже показали ей ориентировку на розыск, но девушка была не в себе и заявила, что ее никто не ищет. Потом отошла за дом, чтобы умыться под колонкой и исчезла, - пересказывают услышанную от свидетелей историю волонтеры. 

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Удивительно, но в тех местах, где видели похожую на Марию девушку, она не попала на записи практически ни одной камеры наблюдения. 

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Непонятными остаются причины поведения девушки, если именно ее видели на улице Фрунзе. Родители Марии не замечали за дочерью никаких странностей. А по словам ее друзей, на кануне 25 июля она не захотела принимать участие в вечеринке, так как намеривалась сдавать медицинские анализы. 

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Поисковая операция тем временем продолжается.

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24 2323
#без вести пропавшие
4

Комментарии (24)

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Гы_гы

2 минуты назад
Теперь понятно, почему бутерброды не забыла, голодной прятаться тяжко
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Animal planet.

5 минут назад
Полиция ищет,только некоторые вещи афишировать нельзя в интересах следствия.
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Аня

6 минут назад
да,поисковикам и всем кто задействован в поисках-ПОКЛОН. А ей, (если это ОНА была) стыд и позор.
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Психолог

6 минут назад
Такое может происходить вследствие травмирующей ситуации. Человек как загнанный зверь, закрывается и пытается убежать от проблемы, обесценивает не только близких и родных, но даже, самого себя. В такие моменты, он максимально близок к суициду. Нужно срочно искать и обезопасить от дальнейших, необдуманных поступков.
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Ксенофонт

9 минут назад
Погуляя Есть захоча *
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Ира

10 минут назад
Игорь, точно! И в прятки
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Липецк

11 минут назад
^^, ну вот только с нами не посоветовались что и как писать.
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Игорь

14 минут назад
У взрослых бывает синдром потерянного детства, в возрасте они играют в игры детства воинушку зарницу казаки-разбойники
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1

15 минут назад
Липецк, да должны отчитываться что да как . Или интрига как в детективе должна быть .
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^^

17 минут назад
Липецк, так пишите тогда в соц сетях , что полиция ищет тоже. Одних волонтёров показывают на фото. Вы думаете мы не переживаем все здесь в комментах .
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