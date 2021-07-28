Происшествия

41 минуту назад

Пропавшую четыре дня назад девушку нашли в районе Дикого

23 3110
#без вести пропавшие
6
Пропавшую четыре дня назад девушку нашли в районе Дикого

Ее обнаружил родной дед.

История с поиском 22 -летней Марии Труновой закончилась у магазина «Диковинка» на улице Фрунзе – девушку встретил родной дед, который живет неподалеку.

Девушка, по словам очевидцев, находится не в себе. Ведет себя замкнуто и агрессивно. О том, что что стало причиной ее исчезновения и где она провела все это время, не рассказывает

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не стала ли девушка жертвой преступления.
23 3110
#без вести пропавшие
6

Комментарии (23)

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Локи

2 минуты назад
Дело ясное, что дело темное.это моя работа..,
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Тор

4 минуты назад
Отец Геннадий, Я услышал и повел деда к месту встречи! Всеотец Один и я смотрим за вашими молитвами!
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Гостья

6 минут назад
Да у неё 2 деда и живут они в деревне.
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Юлия

6 минут назад
У неё вроде оба деда живут в области, в селе, какой это родной дед интересно ее нашёл, живущий неподалёку.
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Animal planet.

10 минут назад
Сейчас главное не одну не оставлять. Хорошо что девушка нашлась.
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Дело ясное, что дело темное...

10 минут назад
Сначала родители телефон и сумку отобрали, на машине на работу повезли, подумали, что с одними бутербродами никуда она не убежит далеко. А она взяла и пропала. Дед, какой то ещё с Дикого нарисовался. И, главное, как только появилась информация об ее предполагаемом месте нахождения, он тут же ее и нашел.
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Гуляка заядлый

10 минут назад
Липецк, 189 человек? ну и правильно пусть гуляют ребята, нечего в кампьютерах сидеть этих ваших. А девочка все сдделала правльна погуляла, и других на прогулку вывела. молодец!
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чушь.собачья

13 минут назад
Липецк, А она не просила этих людей гулять. Сами собрались и бродили, какие к ней претензии. Мало ли что этим людям в голову взбредёт?!
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Отец Геннадий

13 минут назад
Я молился за неё...
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Гость222

14 минут назад
А теперь возникает вопрос, а не дедушка ли помогал ей все эти дни скрываться, а потом не выдержал и сдал, а причиной могла стать ссора с родителями
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