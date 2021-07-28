Происшествия
41 минуту назад
Пропавшую четыре дня назад девушку нашли в районе Дикого
23 3110
Ее обнаружил родной дед.
История с поиском 22 -летней Марии Труновой закончилась у магазина «Диковинка» на улице Фрунзе – девушку встретил родной дед, который живет неподалеку.
Девушка, по словам очевидцев, находится не в себе. Ведет себя замкнуто и агрессивно. О том, что что стало причиной ее исчезновения и где она провела все это время, не рассказывает
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не стала ли девушка жертвой преступления.
Девушка, по словам очевидцев, находится не в себе. Ведет себя замкнуто и агрессивно. О том, что что стало причиной ее исчезновения и где она провела все это время, не рассказывает
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не стала ли девушка жертвой преступления.
23 3110
Комментарии (23)
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