Происшествия

56 минут назад

В Липецке пропала 22-летняя девушка

3 2354
#без вести пропавшие
5
В Липецке пропала 22-летняя девушка
В Липецке разыскивают 22-летнюю Марию Трунову, в последний раз девушку видели 25 июля в 07.45 у остановки на улице Краснозаводской.

Мария была одета в голубую рубашку и джинсы. Рост 160 сантиметров, волосы светлые, ниже плеч.

Родственники Марии просят сообщить любую информацию о ее месте нахождения в социальные сети https://vk.com/trumariia и https://vk.com/id224203521. Или по телефонам 112 или 102.

uE-PdZ5bCMw.jpg
3 2354
#без вести пропавшие
5

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Андрей

11 минут назад
да, Не смешно!
ответить

Красавица

12 минут назад
Наверное нашла принца на белом мотороллере.
ответить

да

17 минут назад
наверное, вышла замуж
ответить

Еще в рубрике

В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека
#авария #ДТП
В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека

10 минут назад

Происшествия
Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара
#МЧС #пожар
3
Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара

сегодня, 09:31

Происшествия
ДТП с велосипедистом попало на запись камеры наблюдения
#ДТП #велосипед
63
ДТП с велосипедистом попало на запись камеры наблюдения

вчера, 08:33

Происшествия
На берегу реки Быстрая Сосна нашли гранату
#граната
8
На берегу реки Быстрая Сосна нашли гранату

24.07.2021 21:20

Происшествия
На проспекте 60 лет СССР сбили подростка
#ДТП #пострадавший
98
На проспекте 60 лет СССР сбили подростка

24.07.2021 14:41

Происшествия
Пятеро липчан пострадали в аварии в Воронежской области
#ДТП
3
Пятеро липчан пострадали в аварии в Воронежской области

24.07.2021 13:43

Происшествия