Происшествия
56 минут назад
В Липецке пропала 22-летняя девушка
3 2354
В Липецке разыскивают 22-летнюю Марию Трунову, в последний раз девушку видели 25 июля в 07.45 у остановки на улице Краснозаводской.
Мария была одета в голубую рубашку и джинсы. Рост 160 сантиметров, волосы светлые, ниже плеч.
Родственники Марии просят сообщить любую информацию о ее месте нахождения в социальные сети https://vk.com/trumariia и https://vk.com/id224203521. Или по телефонам 112 или 102.
Мария была одета в голубую рубашку и джинсы. Рост 160 сантиметров, волосы светлые, ниже плеч.
Родственники Марии просят сообщить любую информацию о ее месте нахождения в социальные сети https://vk.com/trumariia и https://vk.com/id224203521. Или по телефонам 112 или 102.
3 2354
Андрей
Красавица
да