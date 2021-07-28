Общество
57 минут назад
В Сухой Лубне две низины залило навозом
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Прокуратура проверяет, как жидкий навоз из свиноводческого комплекса попал в овраги.
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В селе Сухая Лубна Липецкого района два оврага оказались заполнены жидким навозом из лагуны свинокомплекса. Якобы, ее хотели разгрузить и по трубопроводу отправить навоз на другое предприятие. Но есть факт – жижа с характерным запахом навоза скопилась в двух низинах.
По словам главы Лубновского сельсовета Александры Овчинниковой, жители Сухой Лубны заметили заполнение одной низины вонючей жижей еще 14 июля. В этот же день жители вызвали полицию, чтобы зафиксировать сброс из трубы со стороны свинокомплекса.
— Это уже не первый раз, когда свинокомплекс сливает свою лагуну. Но каждый раз зафиксировать сброс проверяющим что-то мешало, то жидкость уйдет, то снег выпадет. В этот раз мы вызвали всех. В нашем присутствии приехали экологи и представители природоохранной прокуратуры. Позже они привезли каких-то лаборантов и взяли пробы этой жидкости. Когда же начала заполняться еще одна низина, полицейские уже не приехали. Но сам факт того, что болото, которое образовалось после минимум пяти дней слива, не высыхает, говорит о масштабе сброса. Нам искренне непонятно, почему за два года работы свинокомплекс не смог привести свое оборудование в порядок. Сначала они незаконно построили свиноферму, потом через бесконечные суды пытаются принудить сельсовет изменить категорию земель под комплексом, чтобы привести свои документы в порядок. Арбитражное разбирательство длиться уже больше года. Жители и так страдают от засилья мух, так теперь они решили и природу погубить, - возмущается Александра Овчинникова.
За комментарием мы обратились в прокуратуру Липецкой области. В пресс-службе ведомства подтвердили факт судебных разбирательств, но пока воздержались от комментариев о законности работы предприятия. А вот по факту слива заявили, что по технической документации предприятие может вносить удобрения на поля, после чего они должны сразу перепахиваться. Но из-за погодных условий часть удобрений в почву почему-то не просочилась и стекла с полей в низины.
- В данный момент проводится проверка, по итогам которой прокуратурой будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
GOROD48 подготовил запрос в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области: были ли выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ во взятых пробах, и был ли нанесен ущерб природе.
Напомним, что деятельность свинокомплекса уже вызвала недовольство жителей Сухой Лубны владелец комплекса заявлял об инвестициях в производство свинины на окраине села, создании рабочих мест и наполнении местного бюджета налогами. Жители села утверждали, что свинокомплекс вблизи их домов построен незаконно и несет угрозу экологии.
По словам главы Лубновского сельсовета Александры Овчинниковой, жители Сухой Лубны заметили заполнение одной низины вонючей жижей еще 14 июля. В этот же день жители вызвали полицию, чтобы зафиксировать сброс из трубы со стороны свинокомплекса.
— Это уже не первый раз, когда свинокомплекс сливает свою лагуну. Но каждый раз зафиксировать сброс проверяющим что-то мешало, то жидкость уйдет, то снег выпадет. В этот раз мы вызвали всех. В нашем присутствии приехали экологи и представители природоохранной прокуратуры. Позже они привезли каких-то лаборантов и взяли пробы этой жидкости. Когда же начала заполняться еще одна низина, полицейские уже не приехали. Но сам факт того, что болото, которое образовалось после минимум пяти дней слива, не высыхает, говорит о масштабе сброса. Нам искренне непонятно, почему за два года работы свинокомплекс не смог привести свое оборудование в порядок. Сначала они незаконно построили свиноферму, потом через бесконечные суды пытаются принудить сельсовет изменить категорию земель под комплексом, чтобы привести свои документы в порядок. Арбитражное разбирательство длиться уже больше года. Жители и так страдают от засилья мух, так теперь они решили и природу погубить, - возмущается Александра Овчинникова.
За комментарием мы обратились в прокуратуру Липецкой области. В пресс-службе ведомства подтвердили факт судебных разбирательств, но пока воздержались от комментариев о законности работы предприятия. А вот по факту слива заявили, что по технической документации предприятие может вносить удобрения на поля, после чего они должны сразу перепахиваться. Но из-за погодных условий часть удобрений в почву почему-то не просочилась и стекла с полей в низины.
- В данный момент проводится проверка, по итогам которой прокуратурой будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
GOROD48 подготовил запрос в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области: были ли выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ во взятых пробах, и был ли нанесен ущерб природе.
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Напомним, что деятельность свинокомплекса уже вызвала недовольство жителей Сухой Лубны владелец комплекса заявлял об инвестициях в производство свинины на окраине села, создании рабочих мест и наполнении местного бюджета налогами. Жители села утверждали, что свинокомплекс вблизи их домов построен незаконно и несет угрозу экологии.
1 631
Викторм