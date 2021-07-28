Общество

53 минуты назад

Больше 130 тысяч в месяц: самая большая зарплата – у главврача кожвендиспансера

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#декларация о доходах
Больше 130 тысяч в месяц: самая большая зарплата – у главврача кожвендиспансера

Меньше остальных главврачей– 30 300 рублей в месяц – платили в прошлом году  руководителю Лев-Толстовской районной больницы.

Областное управление здравоохранения опубликовала сведения о зарплатах и доходах в 2020 году руководителей лечебно-профилактических учреждений.

Самая большая зарплата – у главврача областного кожвендиспансера Любови Суховой. В среднем, ежемесячно она получала 130 300 рублей. Как говорится, в порядке и ее заместители с их заработками в 83-94 тысячи рублей. Чуть-чуть отстал от коллеги главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (с лета прошлого года стационар работает как ковидный госпиталь) Дмитрий Павлюкевич с его 129 100 рублями среднемесячного заработка. На третьем месте по зарплате - главврач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» Михаил Коростин, получавший по 123 тысячи рублей.

Судя по данным облздрава, среднемесячный заработок главврачей крупных больниц и организаций свыше ста тысяч рублей – норма. Такие деньги получают руководители областного онкодиспансера, областного перинатального центра, областной станции переливания крови, областной больницы, горбольниц «Липецк-Мед» и «Свободный Сокол», елецкой горбольницы №2. Уникальная ситуация с заработками сложилась в областной психоневрологической больнице, в которой у главврача зарплата меньше, чем у ее замов, получающих, соответственно, 103, 111 и 117 тысяч рублей против 88 100 рублей своей начальницы. Такая же ситуация и в Грязинской ЦРБ, где главврач получал 70 700 рублей, а его замы – по 80-90 тысяч.

Неожиданно высокими оказались заработки в ОГУП «Липецкфармация», директору которой платили по 102 тысячи рублей. Два заместителя Ирины Котовой, соответственно, зарабатывали по 96 и 98 тысяч рублей, а главбух организации – 104 200 рублей. Удивила своей зарплатой и вечный директор Липецкого медицинского колледжа Татьяна Степанова. У нее – 116 тысяч рублей. А вот ее коллега, руководитель елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой, получала в 2020 году по 53 500 рублей в месяц.

В глубинке больше зарплаты у главврачей межрайонных больниц, чем у главврачей районных. Так, руководитель Данковской межрайонной больницы зарабатывала по 112 200 рублей в месяц, а зарплаты руководителей райбольниц за редким исключением не превышали 80 тысяч. Те самые исключения – главврач Липецкой районной больницы Сергей Мотин с 99 600 рублей заработка (ее заместили получают от 29 до 58 тысяч рублей) и главврач Елецкой районной больницы Джамалутдин Юзбеков с его 109 200 рублями.

Самые маленькие зарплаты среди главврачей районных больниц – в Лев-Толстовской и Долгоруковской районных больницах: 30 300 и 42 500 рублей соответственно.

Если говорить о липецких амбулаторий, то меньше всего получал в прошлом году главврач поликлиники №2 – 30 500 рублей. Больше всех зарабатывал главврач поликлиники №7 – 94 200 рублей. Вне конкуренции – главврачи специализированных (стоматологических) поликлиник №1 и №2 Липецка. Первый зарабатывал по 108 200 рублей, второй – 97 300.
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#декларация о доходах

Комментарии (4)

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Врачи ,учителя ,самые бедные

11 минут назад
директор Липецкого медицинского колледжа Татьяна Степанова. У нее – 116 тысяч рублей.
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Роза Мимоза

27 минут назад
Это у главврача такие зарплаты. Не путать с рядовым сотрудниками, где зачастую нечем хвастаться. А главврач сам себе владыка.
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Афоризм

31 минуту назад
Лучшая медицинская специальность – дерматология. Пациенты не станут будить вас среди ночи, никогда не умрут от своей болезни, но и никогда не поправятся
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Алкан с ЛТЗ

37 минут назад
Врачи и учителя главные нытики. Хотя уже по привычке...
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