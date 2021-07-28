Происшествия

25 минут назад

Родные опознали пропавшую Марию Трунову

11 1479
#без вести пропавшие
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Девушка попала на запись камеры наблюдения того дома, с козырька которого ее снимали. 

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В Липецке продолжаются поиски 22-летней Марии Труновой. Поисковая операция длится уже четвёртый день. 

Сегодня в распоряжении редакции попала видеозапись камеры наблюдения установленной на доме № 85 по улице Фрунзе. На записи родственники опознали Марию Трунову. Примечательно, что девушка попала на камеру около часа дня, а вечером с козырька этого же дома ее спускали прохожие.

Без имени-1.jpg

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пока ход поисков Марии не комментируют и отмечают, что работа полиции и волонтеров по установлению места ее нахождения продолжается.

Напомним, что 25 июля около 7.45 отец отвёз Марию Трунову к месту работы в районе Тракторный, после этого девушка пропала и до сих пор не выходит на связь с родственниками и друзьями. Телефон и документы она оставила дома.
11 1479
#без вести пропавшие
1

Комментарии (11)

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Да уж

1 минуту назад
по ходу мамка с папкой достали ее
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Может

1 минуту назад
Ну жесть, с чего вы взяли что она не нуждается в помощи и ходит гуляет? У нее с головой что то, надо искать.
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Гулька

2 минуты назад
Надо было ей на камеру привет всем передать , особенно маме
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1

2 минуты назад
Жива. Что ещё надо? Закройте тему
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жора

4 минуты назад
А эта камера на подъезде? Почему она так смотрит на этот подъезд ?И не много погодя вроде как сплевывает! Может в этом подъезде кто то живет кто может иметь к ней отношение?
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Наталья

5 минут назад
Кира, ну что?? В беде бедолага? Что-то с трудом верится
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Да уж !

6 минут назад
Сразу было понятно .....А вы ищите люди .....ищите .
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А что

7 минут назад
Вы думали, без мужика тяжко.
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Ну жесть

8 минут назад
Вообще с ума сошла девчуля, ходит гуляет а весь город на ушах. Что за звезда такая((( людей, которые реально нуждаются в помощи что то никто так активно не ищет
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Юлия

11 минут назад
Да кто бы сомневался! Блудит она. И выглядит не истощенной. А вы поисковики давайте, без обеда, ужина, ищите. Эхххх, воспитание.
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