Происшествия
25 минут назад
Родные опознали пропавшую Марию Трунову
11 1479
Девушка попала на запись камеры наблюдения того дома, с козырька которого ее снимали.
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В Липецке продолжаются поиски 22-летней Марии Труновой. Поисковая операция длится уже четвёртый день.
Сегодня в распоряжении редакции попала видеозапись камеры наблюдения установленной на доме № 85 по улице Фрунзе. На записи родственники опознали Марию Трунову. Примечательно, что девушка попала на камеру около часа дня, а вечером с козырька этого же дома ее спускали прохожие.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пока ход поисков Марии не комментируют и отмечают, что работа полиции и волонтеров по установлению места ее нахождения продолжается.
Напомним, что 25 июля около 7.45 отец отвёз Марию Трунову к месту работы в районе Тракторный, после этого девушка пропала и до сих пор не выходит на связь с родственниками и друзьями. Телефон и документы она оставила дома.
Сегодня в распоряжении редакции попала видеозапись камеры наблюдения установленной на доме № 85 по улице Фрунзе. На записи родственники опознали Марию Трунову. Примечательно, что девушка попала на камеру около часа дня, а вечером с козырька этого же дома ее спускали прохожие.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пока ход поисков Марии не комментируют и отмечают, что работа полиции и волонтеров по установлению места ее нахождения продолжается.
Напомним, что 25 июля около 7.45 отец отвёз Марию Трунову к месту работы в районе Тракторный, после этого девушка пропала и до сих пор не выходит на связь с родственниками и друзьями. Телефон и документы она оставила дома.
11 1479
Комментарии (11)
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Да уж
Может
Гулька
1
жора
Наталья
Да уж !
А что
Ну жесть
Юлия