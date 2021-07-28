Происшествия
сегодня, 16:46
Жена «Боксера» из «Белова» заявила о вымогательстве у нее полутора миллионов рублей
В свою очередь, избитые ее мужем липчане отказались от общения с GOROD48.
Как уже сообщал GOROD48, находящийся в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум липчанам в караоке-баре «Белов» Алибег Нурмагомедов потребовал от отправленных им в глубокий нокаут мужчин по 50 000 рублей компенсации причиненного ему морального вреда. Когда начнутся слушания этого иска, пока неизвестно. Известно другое: завтра в следственном отделе при УМВД РФ по Липецку заканчивают расследование уголовного дела по обвинению жителя Мичуринска Нурмагомедова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одному из потерпевших (ч.1 ст. 111 УК РФ).
В редакцию GOROD48 обратилась жена обвиняемого, Ольга Нурмагомедова, и рассказала о том, что в уголовном деле ее мужа (жители Мичуринска расписались в начале июля в липецком СИЗО) есть несколько подводных камней, ранее не озвученных в СМИ.
По словам женщины, ее на то время жених – а дело было вечером 28 февраля – после того, как вступился за свою и ее честь, не скрывался с места происшествия. Когда оба мужчины пришли в себя и выяснилось, что их жизни не угрожает опасность, Алибег и Ольга уехали из Липецка домой, в Мичуринск. Они ни от кого не прятались, и их хорошо знали в баре-караоке «Белов», так как в нем они бывали неоднократно. О том, что Алибега разыскивают, они знали из телепередачи и уже на следующий день приехали в Липецк и дали показания полиции.
– Как мы потом поняли, те, кому Алибег перешел дорогу, люди определенного круга. Выйдя из больницы, они попытались выйти со мной на переговоры, заявили о возможности решения вопроса без суда, но предложили нам своего адвоката. Мы согласились. Потом нам тут же заявили, что для того, чтобы Нурмагомедов без проблем сидел в СИЗО, нужно дать 50 тысяч рублей. А чтобы пойти на мировую, с меня потребовали полтора миллиона рублей. Когда я сказала, что таких денег у меня нет, начались шантаж и угрозы, – говорит Ольга.
Против Алибега Нурмагомедова сыграли его непогашенная судимость и тяжесть причиненного вреда здоровью одному из потерпевших. Однако его адвокат Олег Тюрин заявил, что в материалах уголовного дела есть данные судмедэкспертизы, из которой следует, что перелом черепа мужчина получил не от удара кулаком в голову, а от падения на твердую поверхность. Адвокат обратился с ходатайством в прокуратуру Советского района Липецка с просьбой переквалифицировать действия его подзащитного на иную статью обвинения – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) и изменить меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы.
– Этого не случилось, хотя следователь Данилова нам это и обещала. Никакой переквалификации действий моего мужа не произошло. Кстати, мне ранее представители потерпевших намекали на то, что у этих мужчин, например, может внезапно начать портиться зрение после событий в «Белове», а это негативно повлияет на квалификацию обвинения.
Адвокат Олег Тюрин сегодня сообщил GOROD48, что его клиент пойдет под суд по той же статье обвинения, по которой и был арестован – по ч.1 ст. 111 УК РФ. Поэтому 4 августа, когда наступит очередной срок рассмотрения в суде ходатайств предварительного следствия насчет меры пресечения обвиняемому, Нурмагомедову, очевидно, продлят срок содержания под стражей.
– Умысла на причинение тяжкого еда здоровью у мужа не было. Но вышло так, как вышло. А сейчас нам ничего не нужно, кроме справедливости, – вздыхает Ольга.
Жительница Мичуринска утверждает, что конфликт в караоке-баре развязали двое липчан, приехавшие туда пьяными. Ее жених долго терпел оскорбления, в том числе на расовой почве, но потом вышел из себя.
Липчанам эта история известна по размещенной на GOROD48 видеозаписи инцидента в «Белове». На ней видно, как на улицу из караоке-бара выходят двое мужчин. Они подходят к курившему человеку в белой куртке, который тут же укладывает их на асфальт двумя явно поставленными ударами. А затем добивает лежащих мужчин: одного – тремя ударами кулака в лицо, другого – ударом ноги в голову.
GOROD48 связался по телефонам с каждым из двух потерпевших по этому уголовному делу. Но никто из них не захотел рассказать свою версию событий.
– Мне это вообще неинтересно. Та сторона может говорить что угодно. Я интервью давать не буду, – сказал один из них.
Другой липчанин сказал, что перезвонит в редакцию GOROD48 после консультаций со своим адвокатом, но этого на момент публикации не сделал.
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В редакцию GOROD48 обратилась жена обвиняемого, Ольга Нурмагомедова, и рассказала о том, что в уголовном деле ее мужа (жители Мичуринска расписались в начале июля в липецком СИЗО) есть несколько подводных камней, ранее не озвученных в СМИ.
По словам женщины, ее на то время жених – а дело было вечером 28 февраля – после того, как вступился за свою и ее честь, не скрывался с места происшествия. Когда оба мужчины пришли в себя и выяснилось, что их жизни не угрожает опасность, Алибег и Ольга уехали из Липецка домой, в Мичуринск. Они ни от кого не прятались, и их хорошо знали в баре-караоке «Белов», так как в нем они бывали неоднократно. О том, что Алибега разыскивают, они знали из телепередачи и уже на следующий день приехали в Липецк и дали показания полиции.
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– Как мы потом поняли, те, кому Алибег перешел дорогу, люди определенного круга. Выйдя из больницы, они попытались выйти со мной на переговоры, заявили о возможности решения вопроса без суда, но предложили нам своего адвоката. Мы согласились. Потом нам тут же заявили, что для того, чтобы Нурмагомедов без проблем сидел в СИЗО, нужно дать 50 тысяч рублей. А чтобы пойти на мировую, с меня потребовали полтора миллиона рублей. Когда я сказала, что таких денег у меня нет, начались шантаж и угрозы, – говорит Ольга.
Против Алибега Нурмагомедова сыграли его непогашенная судимость и тяжесть причиненного вреда здоровью одному из потерпевших. Однако его адвокат Олег Тюрин заявил, что в материалах уголовного дела есть данные судмедэкспертизы, из которой следует, что перелом черепа мужчина получил не от удара кулаком в голову, а от падения на твердую поверхность. Адвокат обратился с ходатайством в прокуратуру Советского района Липецка с просьбой переквалифицировать действия его подзащитного на иную статью обвинения – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) и изменить меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы.
– Этого не случилось, хотя следователь Данилова нам это и обещала. Никакой переквалификации действий моего мужа не произошло. Кстати, мне ранее представители потерпевших намекали на то, что у этих мужчин, например, может внезапно начать портиться зрение после событий в «Белове», а это негативно повлияет на квалификацию обвинения.
Адвокат Олег Тюрин сегодня сообщил GOROD48, что его клиент пойдет под суд по той же статье обвинения, по которой и был арестован – по ч.1 ст. 111 УК РФ. Поэтому 4 августа, когда наступит очередной срок рассмотрения в суде ходатайств предварительного следствия насчет меры пресечения обвиняемому, Нурмагомедову, очевидно, продлят срок содержания под стражей.
– Умысла на причинение тяжкого еда здоровью у мужа не было. Но вышло так, как вышло. А сейчас нам ничего не нужно, кроме справедливости, – вздыхает Ольга.
Жительница Мичуринска утверждает, что конфликт в караоке-баре развязали двое липчан, приехавшие туда пьяными. Ее жених долго терпел оскорбления, в том числе на расовой почве, но потом вышел из себя.
Липчанам эта история известна по размещенной на GOROD48 видеозаписи инцидента в «Белове». На ней видно, как на улицу из караоке-бара выходят двое мужчин. Они подходят к курившему человеку в белой куртке, который тут же укладывает их на асфальт двумя явно поставленными ударами. А затем добивает лежащих мужчин: одного – тремя ударами кулака в лицо, другого – ударом ноги в голову.
GOROD48 связался по телефонам с каждым из двух потерпевших по этому уголовному делу. Но никто из них не захотел рассказать свою версию событий.
– Мне это вообще неинтересно. Та сторона может говорить что угодно. Я интервью давать не буду, – сказал один из них.
Другой липчанин сказал, что перезвонит в редакцию GOROD48 после консультаций со своим адвокатом, но этого на момент публикации не сделал.
Комментарии (16)
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