Камеры наблюдения записали уличное ограбление

На улице Стаханова грабитель вырвал из руки прохожего смартфон и сбежал.

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27 июля в девятом часу вечера напротив дома №39 по улице Стаханова парень выдернул смартфон «Xiaomi» из рук прохожего и через кусты и автопарковку убежал в сторону 20 микрорайона. Побег с места преступления попал на записи камер уличного наблюдения. Потерпевший пытался догнать грабителя, но не смог.



По описаниям очевидцев, грабителю на вид 20 лет, ростом около 160-170 см, одет в шорты и футболку, на голове панама.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту произошедшего полиция проводит проверку.



