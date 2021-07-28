Происшествия

сегодня, 12:19

Камеры наблюдения записали уличное ограбление

7 2763
#грабеж
1

На улице Стаханова грабитель вырвал из руки прохожего смартфон и сбежал.

Загрузка плеера
27 июля в девятом часу вечера напротив дома №39 по улице Стаханова парень выдернул смартфон «Xiaomi» из рук прохожего и через кусты и автопарковку убежал в сторону 20 микрорайона. Побег с места преступления попал на записи камер уличного наблюдения. Потерпевший пытался догнать грабителя, но не смог. 

По описаниям очевидцев, грабителю на вид 20 лет, ростом около 160-170 см, одет в шорты и футболку, на голове панама.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту произошедшего полиция проводит проверку.

7 2763
#грабеж
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Camera

30 минут назад
Приведение, от подъездных камер есть толк, когда преступление совершается внутри подъезда, к примеру квартирная кража.
ответить

Приведение

38 минут назад
такое замыленное бежит. Т.е. если в динамике, то от камер вообще толку нет?
ответить

Камера указывает, что

42 минуты назад
это человек-молния (убегающий), догоняющий черепаха без языка)
ответить

олимпийский кометет!

сегодня, 12:39
поймать и срочно отправить на олимпиаду в Токио, бегает хорошо, золото наше!
ответить

Пердимонокль

сегодня, 12:28
По видео однозначно опознают:)
ответить

во раздули

сегодня, 12:28
Каждый день десятки случаев, а тут бюджетненький смартфон
ответить

Россия- вперед !

сегодня, 12:28
Видимо это российский патриот-державник, раз у него одежда в цвета флага
ответить

Еще в рубрике

Председателя липецкого «Союза армян России» судят за посредничество в передаче взятки
#взятка #подкуп #мигранты
7
Председателя липецкого «Союза армян России» судят за посредничество в передаче взятки

сегодня, 12:12

Происшествия
У мэрии Липецка — авария с участием двух машин
#авария #ДТП
6
У мэрии Липецка — авария с участием двух машин

сегодня, 10:25

Происшествия
Липчанин украл 178 кг чугунных плит
#кража #суд #приговор
2
Липчанин украл 178 кг чугунных плит

сегодня, 09:44

Происшествия
Молодой человек на пляже получил тепловой удар
#тепловой удар
1
Молодой человек на пляже получил тепловой удар

сегодня, 09:28

Происшествия
Водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с грузовиком
#Авария #ДТП
1
Водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с грузовиком

сегодня, 09:15

Происшествия
Свидетели: «Она пошла умыться и после этого вновь пропала»
#без вести пропавшие
108
Свидетели: «Она пошла умыться и после этого вновь пропала»

вчера, 21:12

Происшествия