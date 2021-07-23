сегодня, 20:21
Липецкая вечЁрка: вип-аварии, судимые кандидаты и подорожание газа
Сегодня, 23 июля, начался очередной процесс по обвинению экс-сенатора Олег Королева в «пьяной езде», стало известно, что генпрокурор уволил прокурора Октябрьского района Липецка — человека похожего на него обвиняют в ДТП на улице Катукова, на выборы в областной Совет депутатов заявились четыре кандидата с судимостями, и цены на газ вырастут с 1 августа.
Олег Королев на процесс, как и в прошлый раз, не пришел. А его адвокат заявил сразу несколько ходатайств. Процесс перенесли на 2 августа.
— Цирк продолжается, — коротко прокомментировал 007.
Между тем, развитие получило еще одно громкое ДТП, которое случилось в начале июля на улице Катукова. Аварию там устроил человек, похожий на прокурора Октябрьского района Михаила Макеева. Сегодня стало известно, что Макеев уволен приказом генерального прокурора России Игоря Краснова. При этом возможное участие Михаила Макеева в аварии прокуратура до сих пор не комментирует.
— Я так понимаю, это жара так действует: Королев, прокурор, эта на Краснозваодской. Ни одной недели без ДТП с участием чиновников, — написал Артем.
8-летний ребенок, пострадавший в аварии на улице Краснозаводской, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Мальчика из реанимации перевели в обычную палату.
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW» и считающейся виновной в аварии на улице Краснозаводской, пока возбуждено лишь административное дело за отказ от медосвидетельствования. Она уже стала звездной интернета, после того, как пританцовывала на месте ДТП, это видео разошлось по всей стране.
В последнее время Липецк буквально захлестнули аварии. Накануне вечером на улице Гагарина автомобиль «Приора» насмерть сбил пожилую липчанку. Момент наезда на женщину попал на запись камеры наблюдения.
А сегодня рано утром «ВАЗ» врезался в ограждение на проспекте Победы в Липецке. 20-летний водитель не пострадал, как выяснилось позже, у него не было водительских прав.
В облизбиркоме составили список заявившихся на выборы в областной Совет нового созыва кандидатов с судимостями. Таких желающих получить мандат регионального депутата оказалось четверо.
Двое потенциальных кандидатов в депутаты с погашенными судимостями, Алексей Есин и Николай Наливкин — члены КПРФ, Дмитрий Симаков — член партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Максим Кавджарадзе, нынешний сенатор от Липецкой области, член «Единой России».
Напомним, что новый состав областного Совета депутатов липчане будут выбирать 19 сентября.
— На один мандат десяток претендентов, у избирателей есть выбор. Вспомните, как при СССР выбирали одного депутата из одного кандидата, — написал Замкадный.
С 1 августа липчанам придется больше платить за газ. Тариф вырос на 3,04%. Если раньше 1000 кубических метров стоили 6 250 рублей, то с начала августа цена этого объема газа составит 6 440 рублей. Это плановое увеличение цен. Напомним, 1 июля 2021 года уже повысились и тарифы на ЖКХ. В среднем, липчане стали платить за ресурсы больше на 4-5%.
— А когда зарплаты поднимут? Не знаете? — наивно спросил Кот в сапогах.