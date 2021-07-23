Липецкая вечЁрка: вип-аварии, судимые кандидаты и подорожание газа

Сегодня, 23 июля, начался очередной процесс по обвинению экс-сенатора Олег Королева в «пьяной езде», стало известно, что генпрокурор уволил прокурора Октябрьского района Липецка — человека похожего на него обвиняют в ДТП на улице Катукова, на выборы в областной Совет депутатов заявились четыре кандидата с судимостями, и цены на газ вырастут с 1 августа.