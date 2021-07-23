Прокурора Октябрьского района Липецка уволили

Это случилось через неделю после ДТП на улице Катукова. При этом в прокуратуре до сих пор никак не комментируют возможное участие Михаила Макеева в этой аварии.





Напомним, что вечером 9 июля 2021 года человека, похожего на прокурора Октябрьского района Михаила Макеева обвинили в совершении



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В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что 16 июля приказом генерального прокурора России Игоря Краснова прокурор Октябрьского района Михаил Макеев уволен.



Андрей Пажетных, который теперь исполняет обязанности прокурора Октябрьского района до недавнего времени занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района.





На официальном сайте прокуратуры Липецкой области сообщается, что обязанности прокурора Октябрьского района исполняет Андрей Пажетных. Он сменил Михаила Макеева.Напомним, что вечером 9 июля 2021 года человека, похожего на прокурора Октябрьского района Михаила Макеева обвинили в совершении аварии на улице Катукова в Липецке. По данным УМВД по Липецкой области, автомобиль «Мазда» столкнулся с «Ниссаном», а затем с «Ладой Гранта». От удара отечественный автомобиль опрокинулся на бок. После аварии за медицинской помощью обратились водитель «Мазды», водитель и пассажирка «Лады Гранта». Сразу после аварии один из ее участников снял на видео водителя «Мазды».В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что 16 июля приказом генерального прокурора России Игоря Краснова прокурор Октябрьского района Михаил Макеев уволен.Андрей Пажетных, который теперь исполняет обязанности прокурора Октябрьского района до недавнего времени занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района.