Общество

сегодня, 10:50

Прокурора Октябрьского района Липецка уволили

21 3048
#прокуратура #ДТП
1
Прокурора Октябрьского района Липецка уволили

Это случилось через неделю после ДТП на улице Катукова. При этом в прокуратуре до сих пор никак не комментируют возможное участие Михаила Макеева в этой аварии. 

На официальном сайте прокуратуры Липецкой области сообщается, что обязанности прокурора Октябрьского района исполняет Андрей Пажетных. Он сменил Михаила Макеева. 

Напомним, что вечером 9 июля 2021 года человека, похожего на прокурора Октябрьского района  Михаила Макеева обвинили в совершении аварии на улице Катукова в Липецке. По данным УМВД по Липецкой области, автомобиль «Мазда» столкнулся с «Ниссаном», а затем с «Ладой Гранта». От удара отечественный автомобиль опрокинулся на бок. После аварии за медицинской помощью обратились водитель «Мазды», водитель и пассажирка «Лады Гранта». Сразу после аварии один из ее участников снял на видео водителя «Мазды».

Загрузка плеера


В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что 16 июля приказом генерального прокурора России Игоря Краснова прокурор Октябрьского района Михаил Макеев уволен.

Андрей Пажетных, который теперь исполняет обязанности прокурора Октябрьского района до недавнего времени занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района. 


21 3048
#прокуратура #ДТП
1

Комментарии (21)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

7 минут назад
Надо всем випчиновникам устроить проверку на лояльность к взяткам .проверить жилищные условия на предмет наличия * .Начальник должен местом отвечать за своего подчиненного
ответить

Очевидец

18 минут назад
Ольга, +10000000000. Скоро и невиновный брат Королева пострадает.......
ответить

Мимоходом

30 минут назад
Так может остальную прокурорскую компашку обновить? Просто не попались пока.
ответить

Ольга

37 минут назад
Ну вот ни за что, ни про что пострадал честный добропорядочный человек!!!!!! Какой-то Михаил Макеев нарушил ПДД, устроил ДТП, сел гад пьяный за руль! А уволили прокурора Октябрьского района! Что за несправедливость такая))))
ответить

Шория

41 минуту назад
Брат 2, есть видимо сестра, которая была за рулем)))
ответить

Хорошие новости

42 минуты назад
куды теперь, ОЭЗ или Липецкий международный(!) аэропорт?
ответить

Проклятье

48 минут назад
Литровича витает над городом...
ответить

Опасно быть похожим

50 минут назад
на известного, уважаемого человека. Получается,уволили ни за что,ни про что.
ответить

Голову опускает стыдно ему

52 минуты назад
а фабриковать дела людям не стыдно было
ответить

Липчанин

55 минут назад
1984, точно! В какой ещё стране или городе мира прокуроров увольняют??? Молодежь просто задыхается здесь! Позор власти!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог
#тендер #ремонт дорог
1
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог

26 минут назад

Общество
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей
#транспорт #штраф
13
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

сегодня, 11:15

Общество
На торги в Липецке выставили промышленный долгострой
#торги #долгострой #цех
На торги в Липецке выставили промышленный долгострой

сегодня, 11:07

Общество
Проект строительства на Городище отклонили
#проект #строительство
3
Проект строительства на Городище отклонили

сегодня, 10:41

Общество
Липчанам продавали не пойми что
#торговля
14
Липчанам продавали не пойми что

сегодня, 09:54

Общество
С 1 августа в Липецкой области вырастут цены на газ
#тариф #газ #ЖКХ
47
С 1 августа в Липецкой области вырастут цены на газ

сегодня, 09:31

Общество