Рано утром липчанин «ВАЗе» врезался в ограждение проспекта Победы

20-летний водитель сел за руль без прав.

23 июля в 05.35 автомобиль «ВАЗ -2111» снес дорожное ограждение на проспекте Победы.Как сообщили GOROD48 в УГИБДД России по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. За рулем «ВАЗа» находился 20-летний водитель, без прав на управление транспортным средством. На него составлен протокол за «несоответствие скорости конкретным условиям движения». От освидетельствования на наркотики на алкоголь он отказался.В УГИБДД напомнили, что в течение трех дней, с 23 по 25 июля, автоинспекторы в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.- Езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения. Последствия аварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Повторное подобное нарушение грозит лишением свободы, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.