Происшествия

33 минуты назад

Рано утром липчанин «ВАЗе» врезался в ограждение проспекта Победы

7 1359
#авария #ДТП
Рано утром липчанин «ВАЗе» врезался в ограждение проспекта Победы

20-летний водитель сел за руль без прав.

23 июля в 05.35 автомобиль «ВАЗ -2111» снес  дорожное ограждение на проспекте Победы. 





Как сообщили GOROD48  в УГИБДД России по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. За рулем «ВАЗа» находился 20-летний водитель, без прав на управление транспортным средством. На него составлен протокол за «несоответствие скорости конкретным условиям движения». От освидетельствования на наркотики на алкоголь он отказался. 

В УГИБДД напомнили, что в течение трех дней, с 23 по 25 июля, автоинспекторы в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

- Езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения. Последствия аварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Повторное подобное нарушение грозит лишением свободы, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Фото: Криминальный Липецк (Происшествия / ДТП / ЧП )

7 1359
#авария #ДТП

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Казимир Алмазов

8 минут назад
А этот примат ничего не сплясал?
ответить

Россиянка

9 минут назад
Слава Богу никто не погиб.А что это за фишка такая он отказался ,она отказалась от освидетельствования?Это что специально так придумали,что не пойманный типа не пьян,подумаешь сердце прихватило или живот закрутить, ну с кем не бывает?
ответить

неадекватная женщина со вкусом

10 минут назад
Просто маловато полос, вот он и не поместился. Очевидно, надо ещё расширить дорогу.
ответить

логика

11 минут назад
сразу вносить в черный список и НИКОГДА не выдавать ему права. За 2 полет-срок
ответить

Саня

12 минут назад
Он и его друг в хлам были. Это на моих глазаз произошло.
ответить

Родитель

13 минут назад
''От освидетельствования на наркотики на алкоголь он отказался. "- пора с этим заканчивать и принять закон об обязательном тестировании при совершении ДТП . При + изолировать подобных года на 3!!!
ответить

товарищ Поддорожный

27 минут назад
Ещё один отличился летун!!
ответить

Еще в рубрике

Гибель 84-летней липчанки под колесами «Лады Гранта» записала уличная камера (18+)
#авария #ДТП
19
Гибель 84-летней липчанки под колесами «Лады Гранта» записала уличная камера (18+)

55 минут назад

Происшествия
Сбил насмерть женщину, а подумал, что сбил собаку
#ДТП #прокуратура
4
Сбил насмерть женщину, а подумал, что сбил собаку

сегодня, 12:39

Происшествия
Из-за обвалившегося балкона данковский чиновник получил представление от прокуратуры
#прокуратура #балкон
4
Из-за обвалившегося балкона данковский чиновник получил представление от прокуратуры

сегодня, 12:28

Происшествия
Липчанину от имени руководителя прокуратуры позвонил мошенник
#прокуратура #мошенник
1
Липчанину от имени руководителя прокуратуры позвонил мошенник

сегодня, 12:16

Происшествия
Буйный пациент напал на врачей
#оскорбление
16
Буйный пациент напал на врачей

сегодня, 09:11

Происшествия
Ребенок пострадавший в аварии на улице Краснозаводской находится в стабильно тяжелом состоянии
#авария #ДТП
19
Ребенок пострадавший в аварии на улице Краснозаводской находится в стабильно тяжелом состоянии

сегодня, 09:07

Происшествия