Общество
сегодня, 09:31
С 1 августа в Липецкой области вырастут цены на газ
Рост составит 3,04%.
По постановлению регионального управления энергетики и тарифов с 1 августа 2021 года в Липецкой области увеличится стоимость природного газа, который продают населению. Если раньше 1000 кубических метров стоила 6 250 рублей, то сейчас она составит 6 440 рублей. Рост цены составил 3,04%.
Повышение цены касается пяти групп потребителей. Среди них те, кто получает газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; те, кто пользуется газовым водонагревателем; те, кто использует газ в выше указанных целях при отсутствии центрального ГВС; а также те, кто использует газ для отопления многоквартирных домов.
Установление новых цен на газ в Липецкой области продиктовано постановлением правительства РФ «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории России».
Напомним, повышение тарифов на ЖКХ произошло 1 июля 2021 года. В среднем, липчане стали платить за ресурсы больше на 4-5%.
Повышение цены касается пяти групп потребителей. Среди них те, кто получает газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; те, кто пользуется газовым водонагревателем; те, кто использует газ в выше указанных целях при отсутствии центрального ГВС; а также те, кто использует газ для отопления многоквартирных домов.
Установление новых цен на газ в Липецкой области продиктовано постановлением правительства РФ «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории России».
Напомним, повышение тарифов на ЖКХ произошло 1 июля 2021 года. В среднем, липчане стали платить за ресурсы больше на 4-5%.
Комментарии (26)
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Елена
Липчанин
На 1 сентября 2020.
Очень интересно.
Виталя
Гость
Ваш
Андрей
Все Путем
Геннадий