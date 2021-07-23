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С 1 августа в Липецкой области вырастут цены на газ

26 2291
#тариф #газ #ЖКХ
5
С 1 августа в Липецкой области вырастут цены на газ

Рост составит 3,04%.

По постановлению регионального управления энергетики и тарифов с 1 августа 2021 года в Липецкой области увеличится стоимость природного газа, который продают населению. Если раньше 1000 кубических метров стоила 6 250 рублей, то сейчас она составит 6 440 рублей. Рост цены составил 3,04%.

Повышение цены касается пяти групп потребителей. Среди них те, кто получает газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; те, кто пользуется газовым водонагревателем; те, кто использует газ в выше указанных целях при отсутствии центрального ГВС; а также те, кто использует газ для отопления многоквартирных домов.

Установление новых цен на газ в Липецкой области продиктовано постановлением правительства РФ «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории России».

Напомним, повышение тарифов на ЖКХ произошло 1 июля 2021 года. В среднем, липчане стали платить за ресурсы больше на 4-5%.
26 2291
#тариф #газ #ЖКХ
5

Комментарии (26)

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Как гость
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Елена

7 минут назад
Вот скажите, схрена ли цены каждый месяц поднимаются??? У нас в нашей необъятной всего и с избытком, а цены растут стабильно. При этом ЗП (выдают в конверте) не повышали уже как лет 5-6 назад. Что это? Куда мы идем или едем?
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Липчанин

14 минут назад
Ну все правильно Северный поток достроят, и тогда газ пойдёт из Германии к нам. Он подешевле там, может и у нас цена упадёт. Плохо жить в стране где нет ни нефти, ни газа своего, даже морковку и ту приходится покупать.
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На 1 сентября 2020.

16 минут назад
Белоруссия -3,44 руб. Украина- 15,41 руб. Россия -6 руб. Для населения.
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Очень интересно.

20 минут назад
А белорусам по прошлогодней цене поставляют....
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Виталя

23 минуты назад
А,что Вы тут НЕДОВОЛЬСТВО свое...не хотите газ...идите собирайте ВАЛЕЖНИК...
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Гость

27 минут назад
Как там пел слепаков? Я, хочу быть акционером, не хочу я быть даже мэром))
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Ваш

35 минут назад
Это ачиридная геостратегическая Победа нашего солнцеликого, она показывает всем врагам, что у россиян много денег, и они за ценой не постоят
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Андрей

35 минут назад
Геннадий, Всё проглотит и не подавится!!!
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Все Путем

37 минут назад
надо окупать Северный поток 2
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Геннадий

39 минут назад
,,Народное достояние,, -что то не для народа!!!))) Рано или поздно ,кто-то подавится!всё не проглотит!
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