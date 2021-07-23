сегодня, 11:00
На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями
Эти кандидаты ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций, избиениях людей, подделку документов.
Двое потенциальных кандидатов в депутаты с погашенными судимостями, Алексей Есин и Николай Наливкин – члены КПРФ, Дмитрий Симаков – член партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Максим Кавджарадзе, нынешний сенатор от Липецкой области, член «Единой России».
Всего в предварительных списках кандидатов на выборы в областной Совет – 435 человек. 296 из них состоят в партийных списках. По 45 представителей выдвинуты «Единой Россией» и Коммунистической партией «Коммунисты России» , 44 – от ЛДПР, 42 – от КПРФ, 41 – от «Справедливой России-Патриотов-За правду», 31 – от партии «Новые люди», 20 – от «Родины», 17 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 11 –от Российской экологической партии «Зелёные». Остальные 139 кандидатов намерены бороться за 28 мест в областном Совете по одномандатным округам.
В облизбиркоме говорят, что этот список – не окончательный: процедура регистрации кандидатов закончится 4 августа будет и вполне возможно, что кого-то с избирательной гонки снимут.
Напомним, что в новый состав областного Совета, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов, войдут 42 парламентария: 28 депутатов-одномандатников и 14 «списочников». Сейчас в облсовете – 56 мест (28 депутатов избраны как одномандатники, другие 28 — по спискам политических партий), из которых одно вакантно де-юре из-за отзыва мандата у сбежавшего за рубеж обвиняемого в мошенничестве одномандатника от «ЕР» Михаила Захарова, второе кресло де-факто освободил попросивший в Нидерландах политического убежища внефракционный депутат Олег Хомутинников.
Родина
Липчанин
Рок Злой
Мимоходом
Акула Додсон
Киса Воробьянинов
Надо жк
Там давно занято всё поверь.
Зек
замкадный