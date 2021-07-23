Политика

сегодня, 11:00

На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями

13 2063
#выборы
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На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями

Эти кандидаты ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций, избиениях людей, подделку документов.

В облизбиркоме составили список заявившихся на выборы в областной Совет нового созыва кандидатов с судимостями. Таких желающих получить мандат регионального парламентария – четыре человека.

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Двое потенциальных кандидатов в депутаты с погашенными судимостями, Алексей Есин и Николай Наливкин – члены КПРФ, Дмитрий Симаков – член партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Максим Кавджарадзе, нынешний сенатор от Липецкой области, член «Единой России».

Всего в предварительных списках кандидатов на выборы в областной Совет – 435 человек. 296 из них состоят в партийных списках. По 45 представителей выдвинуты «Единой Россией» и Коммунистической партией «Коммунисты России» , 44 – от ЛДПР, 42 – от КПРФ, 41 – от «Справедливой России-Патриотов-За правду», 31 – от партии «Новые люди», 20 – от «Родины», 17 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 11 –от Российской экологической партии «Зелёные». Остальные 139 кандидатов намерены бороться за 28 мест в областном Совете по одномандатным округам.

В облизбиркоме говорят, что этот список – не окончательный: процедура регистрации кандидатов закончится 4 августа будет и вполне возможно, что кого-то с избирательной гонки снимут.

Напомним, что в новый состав областного Совета, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов, войдут 42 парламентария: 28 депутатов-одномандатников и 14 «списочников». Сейчас в облсовете – 56 мест (28 депутатов избраны как одномандатники, другие 28 — по спискам политических партий), из которых одно вакантно де-юре из-за отзыва мандата у сбежавшего за рубеж обвиняемого в мошенничестве одномандатника от «ЕР» Михаила Захарова, второе кресло де-факто освободил попросивший в Нидерландах политического убежища внефракционный депутат Олег Хомутинников.
13 2063
#выборы
1

Комментарии (13)

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Родина

11 минут назад
Какая власть такие и депутаты,где взять не судим, только из за станка с завода,да у таких ни денег ни времени нет тусоваться по выборам
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Липчанин

25 минут назад
Ну почему бы и нет, глядя на бывшего слесаря с АЗЛК в стране возможно все. А сегодня Россия страна возможностей
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Рок Злой

34 минуты назад
Всё правильно... Настоящий коммунист свой путь должен начинать с грабежей и туруханской ссылки.
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Мимоходом

34 минуты назад
Облсовет обшести колючкой и вместо кресел поставить нары. В привычной обстановке то удобней будет.
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Акула Додсон

36 минут назад
Для коммунистов это нормально - по тюрьмам да по ссылкам, что прошлые, что нынешние. Один Видьманов, "красный олигарх" и попутно член * КПРФ, восстанавливавший Чечню за семьсот миллиардов рублей чтобы было понятно - площадь Чеченской Республики 16 171 кв. км; Липецкой области - 24 100 кв. км. хотя другие подрядчики брались это сделать на 30% дешевле. Возбуждали уголовное дело о растрате, но дальше прокурорских кабинетов оно не пошло почему-то, фигуры калибром поменьше перечислять - весь день потратишь.
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Киса Воробьянинов

39 минут назад
Да уж!!! Ну с валютой ладно, а сел номера в гараже перебивал и избирается. Остановите, я сойду
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Надо жк

42 минуты назад
Наливкин, да не тот!
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Там давно занято всё поверь.

48 минут назад
замкадный, И ты в это веришь?
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Зек

50 минут назад
А я и не знал шо так можно, это уже дно
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замкадный

55 минут назад
Житель Липецка, на один мандат десяток претендентов,у избирателей есть выбор. Вспомните как при ссср выбирали одного депутата из одного кандидата.
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