На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями

Эти кандидаты ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций, избиениях людей, подделку документов.

В облизбиркоме составили список заявившихся на выборы в областной Совет нового созыва кандидатов с судимостями. Таких желающих получить мандат регионального парламентария – четыре человека.Двое потенциальных кандидатов в депутаты с погашенными судимостями, Алексей Есин и Николай Наливкин – члены КПРФ, Дмитрий Симаков – член партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Максим Кавджарадзе, нынешний сенатор от Липецкой области, член «Единой России».Всего в предварительных списках кандидатов на выборы в областной Совет – 435 человек. 296 из них состоят в партийных списках. По 45 представителей выдвинуты «Единой Россией» и Коммунистической партией «Коммунисты России» , 44 – от ЛДПР, 42 – от КПРФ, 41 – от «Справедливой России-Патриотов-За правду», 31 – от партии «Новые люди», 20 – от «Родины», 17 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 11 –от Российской экологической партии «Зелёные». Остальные 139 кандидатов намерены бороться за 28 мест в областном Совете по одномандатным округам.В облизбиркоме говорят, что этот список – не окончательный: процедура регистрации кандидатов закончится 4 августа будет и вполне возможно, что кого-то с избирательной гонки снимут.Напомним, что в новый состав областного Совета, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов, войдут 42 парламентария: 28 депутатов-одномандатников и 14 «списочников». Сейчас в облсовете – 56 мест (28 депутатов избраны как одномандатники, другие 28 — по спискам политических партий), из которых одно вакантно де-юре из-за отзыва мандата у сбежавшего за рубеж обвиняемого в мошенничестве одномандатника от «ЕР» Михаила Захарова, второе кресло де-факто освободил попросивший в Нидерландах политического убежища внефракционный депутат Олег Хомутинников.