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47 минут назад

Липецкая вечЁрка: танцы женщины-водителя  «BMW» после аварии, агрессивные собаки и пойманный Ленин

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#вечЁрка #ДТП #собаки #рыбалка
Липецкая вечЁрка: танцы женщины-водителя  «BMW» после аварии, агрессивные собаки и пойманный Ленин

Сегодня, 22 июля, в Липецке обсуждают аварию, произошедшую на улице Краснозаводской: автомобиль «BMW» под управлением 31-летней женщиной вылетел на встречку и вытолкнул другой автомобиль на трамвайные пути, горожане жалуются на бродячих собак, и липчанин выловил рыбу, которая весит 23,5 килогрмамма.

Накануне вечером на улице Краснозаводской автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул «Suzuki» на трамвайные пути. В аварии пострадали четыре человека, в том числе 8-летний мальчик.

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Резонанс аварии придало видео с места происшествия. На нем женщина — водитель «BMW», в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, пританцовывает, похоже, ничуть не переживая о случившемся.

Позже появилась информация, что она отказалась от освидетельствования на наркотики и алкоголь. Ведется административное расследование по факту аварии, под особый контроль это  дело взяла прокуратура

Новости о столкновении набрали несколько сотен негативных комментариев. Причем люди опасаются, что виновница аварии может избежать наказания, вспоминая историю с «Лексусом», уже ставшую в Липецке мемом.  

 — Зовите брата Олега Королева! Он легко подтвердит, что вместо женщины — это он был за рулем, ему не впервой брать вину на себя, — написал Очевидец.

Липчане стали чаще жаловаться на то, что их  кусают бродячие собаки. Сразу два случая за месяц произошло рядом с Петровским рынком. Искусанным горожанам пришлось делать прививки от бешенства. Причем одна из пострадавших уверяет, что через некоторое время вновь видела собаку, которая ее искусала.

 — Жара действует. Вас без воды подержать, и вы кусаться начнете. Ни поливальных машин, ни фонтанов. А людям даже воды жалко поставить. Птицы, животные от жары с ума сходят. Но никто им не сочувствует, — начал защищать собак комментатор.

 — Все конечно хорошо. Все обсуждают бродячих собак, что кусают людей. Заметьте, что домашние собаки кусают больше. И хозяева, гуляя по паркам, скверам и во дворах со своим питомцем без намордника, пытаются всех убедить, что они не кусаются. Давно пора производить отлов бродячих собак, как в советское время делали ветлечебницы, — считает Сергей.

 — Господа, а не пора ли их отстреливать, как в старые добрые времена. Когда, не дай бог, ребёнка загрызут, я думаю, вам будет не до жалости, — предложил радикально решить проблему Валерий.

А рыбаки меряются карпами. У кого больше. Из пруда в Усманском районе липчанин Кирилл Грушевский выловил карпа весом 23,5 кг. Эта рыбина уже знаменитость, даже кличку имеет — Ленин. Дело в том, что рыбаки-спортсмены карпов выпускают, поэтому Ленин уже попадался на удочку. Но со временем только жиреет, давая возможность рыбакам хватиться рекордными уловами. Комментаторы GOROD48 оценили кличку рыбы.

 — А если бы поймал Сталина, был бы уже на Соловках, — посмеялся читатель.

 — А там ещё Хрущев хорошо клюёт на кукурузу, — подсказал Сосед.

 — Ну и что тут такого?! Я вот на днях поймал 24 килограммового Жириновского, — сообщил рыбак Василий Кузьмич.

 — А пьяный карп Ельцин опять все проспал? — спросил Билли Кид.

 — А вот карпа Петровича хрен поймаете!!! Наживку сожрет, свалит, а потом скажет, что это его брат был! — считает еще один читатель.

— Вот повезёт тому, кто Путина поймает, — уверен другой комментатор.
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#вечЁрка #ДТП #собаки #рыбалка

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