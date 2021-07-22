Липецкая вечЁрка: танцы женщины-водителя  «BMW» после аварии, агрессивные собаки и пойманный Ленин

Сегодня, 22 июля, в Липецке обсуждают аварию, произошедшую на улице Краснозаводской: автомобиль «BMW» под управлением 31-летней женщиной вылетел на встречку и вытолкнул другой автомобиль на трамвайные пути, горожане жалуются на бродячих собак, и липчанин выловил рыбу, которая весит 23,5 килогрмамма.