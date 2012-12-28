За лето в лагерях отдохнули 38,7 тысячи детей

В Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании.

За лето 38,7 тысячи детей отдохнули в организациях отдыха и оздоровления. Из них 12 тысяч – в загородных лагерях, 23,4 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, 1,7 тысячи – в лагерях труда и отдыха, 1,6 тысячи – в палаточных лагерях. Такие данные приводит пресс-служба Министерства образования Липецкой области.«Ребята изучали информационные технологии, учились работать и искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии и заводили новых друзей. Во всех детских загородных оздоровительных лагерях проводились творческие, интеллектуальные, развлекательные мероприятия. Ребята занимались в кружках по интересам, участвовали в патриотических и социальных акциях. Профориентационная смена «Палитра профессий» прошла в кластере «Липецкие каникулы». В акции «Дни единых действий» участвовали все загородные лагеря Липецкой области. Ребята отметили важные даты в истории страны, которые выпали на летние каникулы. Проводились тематические игры, викторины и конкурсы», – сообщили в региональном Министерстве образования.Уже во вторник – в школу.