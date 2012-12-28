61-летний мужчина нашёл в сквере сумку с деньгами и отправился в колонию

В сумке был кошелёк с 20,6 тысячи рублей — он их украл.

В Задонске 61-летний мужчина получил полгода колонии общего режима и штраф в 12 тысяч рублей за кражу с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года он нашёл оставленную кем-то на лавочке в сквере сумку, достал из нее кошелек и украл оттуда 20,6 тысячи рублей, потратив часть денег на продукты и алкоголь.В суде мужчина признал вину и раскаялся. Но суд учёл, что два года назад он уже был осужден за аналогичное преступление, а назначенный за это штраф остался неоплаченным. Поэтому решение вынесли путем присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.