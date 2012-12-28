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Происшествия
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28 минут назад
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61-летний мужчина нашёл в сквере сумку с деньгами и отправился в колонию
В сумке был кошелёк с 20,6 тысячи рублей — он их украл.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года он нашёл оставленную кем-то на лавочке в сквере сумку, достал из нее кошелек и украл оттуда 20,6 тысячи рублей, потратив часть денег на продукты и алкоголь.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Но суд учёл, что два года назад он уже был осужден за аналогичное преступление, а назначенный за это штраф остался неоплаченным. Поэтому решение вынесли путем присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.
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