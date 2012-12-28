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202
49 минут назад
1

Во вторник — сухой закон

Региональный закон запрещает розничную продажу спиртного в День знаний. Но он распространяется на предприятия торговли, а на общепит не действует.

В предстоящий вторник, 1 сентября в Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи проведением Дня знаний.

Напомним, такое ограничение было введено ещё в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Этот закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится «Последний звонок», 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день). Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.

1 сентября в школы в Липецкой области пойдут около 123 000 учеников, в том числе более 11 000 первоклассников, примерно 4,5 тысячи одиннадцатиклассников и 12 тысяч девятиклассников. 36 школ и 6 детских садов Липецкой области в этом году капитально ремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Во многих из них 1 сентября справят новоселье после ремонта.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (1)

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Сначала новые
по гаражам
24 минуты назад
пойдут, один из идиотских законов
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