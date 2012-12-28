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Происшествия
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58 минут назад
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Погибшей в «Елецком» женщине было 30 лет
Она скончалась сразу.
Это 30-летняя жительница этого дома. В сентябре ей должно было исполниться 31.
Женщина умерла сразу — на козырьке был обнаружен уже труп.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
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