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Происшествия
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13 минут назад
Липчанин отогнал машину на ремонт, а её там разбили
Причинённый ущерб составил 207 323 рубля.
«Подозревают 18-летнего липчанина, который помогал своему товарищу ремонтировать автомобили. Во время конфликта с товарищей он решил ему отомстить, повредив один из стоявших у его дома автомобилей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Причинённый ущерб составил 207 323 рубля.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
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