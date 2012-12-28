Липчанин отогнал машину на ремонт, а её там разбили

Причинённый ущерб составил 207 323 рубля.

В отдел полиции №2 с заявлением о повреждении автомобиля обратился 27-летний липчанин. В июне он пригнал свою машину к дому знакомого, который занимается мелким ремонтом автомобилей. Но приехав к нему через некоторое время, он обнаружил машину разбитой. Были повреждены лобовое, заднее и боковые стёкла, на кузове — множественные вмятины.«Подозревают 18-летнего липчанина, который помогал своему товарищу ремонтировать автомобили. Во время конфликта с товарищей он решил ему отомстить, повредив один из стоявших у его дома автомобилей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Причинённый ущерб составил 207 323 рубля.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы.