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946
сегодня, 12:12
8

В Грязях 77-летнего инвалида избили на парковке у ЦРБ

Ссора началась из-за парковочного места.

Грязинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда 77-летнему инвалиду второй группы, который в мае этого года был избит 41-летним мужчиной во время конфликта на парковке возле районной больницы.

«Причиной конфликта стало занятое пенсионером парковочное место, которое, по мнению нападавшего, предназначалось для его супруги. У инвалида остались кровоподтеки на лице, плече, ссадины на лице и коленях», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Полицией было возбуждено уголовное дело статье 116 УК РФ «Побои».

конфликт
побои
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
оптимист
15 минут назад
съездил дедушка полечился
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Истина
29 минут назад
Люди озверели(((ничего святого.
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Савелий
47 минут назад
Старика избить? Только у нас такое возможно..
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Не зря
50 минут назад
Вот это любовь
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я
сегодня, 12:47
Там же довольно большая парковка по меркам Грязей.
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Астролог
сегодня, 12:37
Зря нападавший так рьяно сражался за место для супруги возле больницы. Так можно навлечь от судьбы постоянную "прописку". Бойтесь своих желаний.
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Бред
сегодня, 12:32
Парковочное место супруги. А может весь мир тоже ей принадлежит?
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Опять Грязи
сегодня, 12:15
Отличились
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