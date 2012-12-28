В Грязях 77-летнего инвалида избили на парковке у ЦРБ

Ссора началась из-за парковочного места.

Грязинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда 77-летнему инвалиду второй группы, который в мае этого года был избит 41-летним мужчиной во время конфликта на парковке возле районной больницы.«Причиной конфликта стало занятое пенсионером парковочное место, которое, по мнению нападавшего, предназначалось для его супруги. У инвалида остались кровоподтеки на лице, плече, ссадины на лице и коленях», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Полицией было возбуждено уголовное дело статье 116 УК РФ «Побои».