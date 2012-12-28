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Происшествия
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сегодня, 12:12
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В Грязях 77-летнего инвалида избили на парковке у ЦРБ
Ссора началась из-за парковочного места.
«Причиной конфликта стало занятое пенсионером парковочное место, которое, по мнению нападавшего, предназначалось для его супруги. У инвалида остались кровоподтеки на лице, плече, ссадины на лице и коленях», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Полицией было возбуждено уголовное дело статье 116 УК РФ «Побои».
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