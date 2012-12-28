Девочка бросила камень на капот автомобиля

Владелец автомобиля оценил ущерб в 50 000 рублей.

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На улице Советской в Ельце, у Дома Торговли вечером 26 августа случился неприятный инцидент. По всей видимости, семья с маленькой девочкой шла мимо автомобиля, они вышли из поля фиксации видеокамеры, а потом ребенок зачем-то вернулся и бросил камень в автомобиль «Лада Веста». У машины сработала сигнализация.«Сегодня вечером на стоянке возле Дома Торговли нам разбили машину! Бросив камень! Повредили лобовое и капот! Есть видеозапись с камер! Выйдите на связь самостоятельно для решения вопроса как можно скорее! Полиция все равно установит личность! 89103568836», — написал на страничке ВК «Мой Елец|Новости» владелец машины Вадим.— У машины поврежден капот, на нем вмятины, сколы, царапины. Машине пять лет, я планировал ее продать в ближайшее время. Теперь придется заниматься ремонтом, — возмущается Вадим.Он написал заявление в полицию.— Заявление от владельца автомобиля поступило вчера. Будут установлены все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Как правило, в таких случаях наказание зависит от размера причиненного ущерба. Владелец предварительно оценил его в 50 000 рублей.