Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
61-летняя жительница Чаплыгина хотела подзаработать и отправила мошенникам 600 000 рублей
Многодетный отец погиб на СВО в составе добровольческого формирования: отстаивать право на выплаты пришлось в суде
Женщина отправила знакомой оскорбления и фотографии её детей, на которые были нанесены ритуальные символы
Мэрия выделила 39,3 млн рублей на проекты организации дорожного движения на 149 улицах Липецка
Происшествия
112
11 минут назад
Девочка бросила камень на капот автомобиля
Владелец автомобиля оценил ущерб в 50 000 рублей.
«Сегодня вечером на стоянке возле Дома Торговли нам разбили машину! Бросив камень! Повредили лобовое и капот! Есть видеозапись с камер! Выйдите на связь самостоятельно для решения вопроса как можно скорее! Полиция все равно установит личность! 89103568836», — написал на страничке ВК «Мой Елец|Новости» владелец машины Вадим.
— У машины поврежден капот, на нем вмятины, сколы, царапины. Машине пять лет, я планировал ее продать в ближайшее время. Теперь придется заниматься ремонтом, — возмущается Вадим.
Он написал заявление в полицию.
— Заявление от владельца автомобиля поступило вчера. Будут установлены все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как правило, в таких случаях наказание зависит от размера причиненного ущерба. Владелец предварительно оценил его в 50 000 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии