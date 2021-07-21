Общество

31 минуту назад

У Петровского рынка бродячие собаки напали на семью липчан

3 918
#бродячие животные
У Петровского рынка бродячие собаки напали на семью липчан

С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Максим, который рассказал, что вечером 20 июля у Петровского рынка на его семью напали две собаки.

- При их приближении я посоветовал семилетнему сыну слезть с самоката и идти между мной и его мамой. Ребенок так и поступил. Я встал со стороны собак, а жена - с другой стороны. Сын шел между нами. Как только собаки оказались у нас за спиной, они бросились на жену сзади, разорвали ей шорты, успели поцарапать ногу и укусить. Я отогнал собак. После этого мы обратились в травмпункт больницы «Липецк-Мед», где жене обработали раны и поставили первый из шести уколов от бешенства. Последний такой укол ей поставят через 90 суток. Медсестра в травмпункте заметила, что уже сообщала в соответствующие органы, видимо, в УГС Липецка о бродячих собаках, так как моя жена была не первым ее таким пациентом.

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Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя Липецка и в облздрав, но ответ получили только от последнего ведомства.

В облздраве GOROD48 сообщили, что с начала года до 20 июля в медучреждения обратились 526 человек, пострадавших от покусов (ослюнения) бродячими собаками, и 763 человека, пострадавших от домашних собак. С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек (в прошлом году потерпевших было чуть меньше - 312 человек).
3 918
#бродячие животные

Комментарии (3)

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Наталья

7 минут назад
Это просто ужасно!!! И ничего сэтим сделать не могут!!!
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Участник дорожного движения.

13 минут назад
Ошибка на ошибки у вас.
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ЗооЗомби

14 минут назад
Не может быть такого! Они не могли просто так броситься - значит , вы чем-то их с провоцировали... Сам , сколько раз видел , как люди сами провоцируют собак , поэтому они на них бросаются , таким способом защищаются...
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