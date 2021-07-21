У Петровского рынка бродячие собаки напали на семью липчан

С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Максим, который рассказал, что вечером 20 июля у Петровского рынка на его семью напали две собаки.- При их приближении я посоветовал семилетнему сыну слезть с самоката и идти между мной и его мамой. Ребенок так и поступил. Я встал со стороны собак, а жена - с другой стороны. Сын шел между нами. Как только собаки оказались у нас за спиной, они бросились на жену сзади, разорвали ей шорты, успели поцарапать ногу и укусить. Я отогнал собак. После этого мы обратились в травмпункт больницы «Липецк-Мед», где жене обработали раны и поставили первый из шести уколов от бешенства. Последний такой укол ей поставят через 90 суток. Медсестра в травмпункте заметила, что уже сообщала в соответствующие органы, видимо, в УГС Липецка о бродячих собаках, так как моя жена была не первым ее таким пациентом.Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя Липецка и в облздрав, но ответ получили только от последнего ведомства.В облздраве GOROD48 сообщили, что с начала года до 20 июля в медучреждения обратились 526 человек, пострадавших от покусов (ослюнения) бродячими собаками, и 763 человека, пострадавших от домашних собак. С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек (в прошлом году потерпевших было чуть меньше - 312 человек).