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10 минут назад

В Липецке 14 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов

Администрация города приняла решение о переводе домов и направила соответствующее уведомление владельцам спецсчётов.

В Липецке 14 многоквартирных домов будут переведены со специального счёта на счёт регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта. Основанием для перевода стало невыполнение работ по замене 42 единиц лифтового оборудования с истёкшим сроком эксплуатации, которые по региональной программе должны были выполнить в плановом периоде 2023–2025 годов.

Администрация города приняла решение о переводе домов и направила соответствующее уведомление владельцам спецсчётов. В перечень домов вошли: 

1. г. Липецк, б-р им. Павла Шубина, д. 9;
2. г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2;
3. г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а;
4. г. Липецк, ул. Катукова, д. 36;
5. г. Липецк, ул. Катукова, д. 32а;
6. г. Липецк, ул. Катукова, д. 32;
7. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 34;
8. г. Липецк, б-р им. Павла Шубина, д. 19;
9. г. Липецк, ул. Ушинского, д. 19;
10. г. Липецк, б-р им. Павла Шубина, д. 17;
11. г. Липецк, пр-кт Имени 60-летия СССР, д. 24;
12. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 7;
13. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 28а;
14. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 28.

Все накопления домов направят на выполнение работ по капитальному ремонту. Аналогичное решение было принято в апреле этого года ещё по 12 домам, где работы также не были выполнены. Обновление лифтового оборудования в этих домах пройдет в плановом периоде 2026–2028 годов. 

Напомним, что согласно техническому регламенту Таможенного союза, лифтовое оборудование, отработавшее нормативный срок, подлежит обязательной замене до 15 февраля 2030 года. Откладывать замену оборудования, прослужившего более 25 лет, нельзя. В тех домах, где требования не будут соблюдены, обслуживающим компаниям придётся остановить подъёмники для безопасности жителей. Только в ближайшие три года в регионе планируется замена более 300 лифтов.

ФКР
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