В Липецке из палатки украли более 300 килограммов арбузов и дынь

Ущерб превысил 33 тысячи рублей.

В липецкий отдел полиции №2 поступило сообщение о краже из торговой палатки более 300 килограммов арбузов и дынь более чем на 33 тысячи рублей. Пока палатка не работала, вор повредил навесной замок и проник внутрь.В краже подозревают 44-летнего липчанина. Он уже во всем признался.«Перевезти украденное за арбуз ему помог сосед, не осведомленный о его преступных намерениях. Ему подозреваемый сообщил, что купил арбузы и дыни для перепродажи. Часть похищенных бахчевых липчанин продал, а оставшееся выбросил на территории садовых участков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.