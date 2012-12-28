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19 минут назад
В Липецке из палатки украли более 300 килограммов арбузов и дынь
Ущерб превысил 33 тысячи рублей.
В краже подозревают 44-летнего липчанина. Он уже во всем признался.
«Перевезти украденное за арбуз ему помог сосед, не осведомленный о его преступных намерениях. Ему подозреваемый сообщил, что купил арбузы и дыни для перепродажи. Часть похищенных бахчевых липчанин продал, а оставшееся выбросил на территории садовых участков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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