Происшествия
сегодня, 09:02
В столкновении на Краснозаводской пострадали четверо
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 июля в Липецке на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «БМВ» под управлением 31-летней женщины и «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. Их доставили в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
В селе Терновое Липецкого района 18-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на препятствие. В результате сам водитель и два его пассажира 16-ти и 19-ти лет получили различные травмы. Причиной автоаварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.
21 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3869 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.
В селе Терновое Липецкого района 18-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на препятствие. В результате сам водитель и два его пассажира 16-ти и 19-ти лет получили различные травмы. Причиной автоаварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.
21 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3869 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.
Язва
Наши
иван
санитар