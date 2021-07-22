Происшествия

сегодня, 09:02

В столкновении на Краснозаводской пострадали четверо

4 3068
#авария #ДТП
3
В столкновении на Краснозаводской пострадали четверо

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 июля в Липецке на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «БМВ» под управлением 31-летней женщины и «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. Их доставили в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В селе Терновое Липецкого района 18-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на препятствие. В результате сам водитель и два его пассажира 16-ти и 19-ти лет получили различные травмы. Причиной автоаварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

21 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3869 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.

4 3068
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Язва

4 минуты назад
Вчера видели как эта пьянь отплясывала. И в каком месте она "пострадала"?
ответить

Наши

8 минут назад
Щас отмажут как и королева
ответить

иван

сегодня, 09:24
куда так лететь? это в городе? я думал, я один в 31 год не взрослел, оказывается не я один был так сильно занят был и забыл это сделать)))
ответить

санитар

сегодня, 09:16
Только бетонные заборы и отбор прав у обезьянок.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин бросился на женщину с бензопилой
#угроза убийством
5
Липчанин бросился на женщину с бензопилой

56 минут назад

Происшествия
Возле Петровского рынка покусали девушку
#бродячие животные
26
Возле Петровского рынка покусали девушку

сегодня, 09:12

Происшествия
Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути
#ДТП #БМВ
184
Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути

вчера, 20:57

Происшествия
«Такое бывает раз в жизни»
#авария #ДТП
33
«Такое бывает раз в жизни»

вчера, 16:07

Происшествия
«Демоны дольше не живут»: сельский житель объяснил убийство земляка
#убийство #приговор
11
«Демоны дольше не живут»: сельский житель объяснил убийство земляка

вчера, 15:49

Происшествия
Областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятке в Дорожном агентстве Липецкой области
#коррупция
20
Областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятке в Дорожном агентстве Липецкой области

вчера, 14:32

Происшествия