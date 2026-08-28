Водитель получил травму лица в столкновении трёх автомобилей на улице Папина

Причиной аварии стал выезд кроссовера с улицы Союзной.

Сегодня днем на перекрестке улиц Папина и Союзной произошло столкновения трёх автомобилей.По словам очевидцев, автомобиль «Ченган» выезжал с улицы Союзной и столкнулся с «Ладой Приорой», которая двигалась по улице Папина. От удара последнюю отбросило на стоящую «Тойоту», которая стояла в ожидании поворота на улицу Союзную.— Водитель «Лады» разбил нос, его на месте осмотрели медики, — рассказал очевидец.