Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
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Происшествия
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сегодня, 15:34
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Водитель получил травму лица в столкновении трёх автомобилей на улице Папина
Причиной аварии стал выезд кроссовера с улицы Союзной.
По словам очевидцев, автомобиль «Ченган» выезжал с улицы Союзной и столкнулся с «Ладой Приорой», которая двигалась по улице Папина. От удара последнюю отбросило на стоящую «Тойоту», которая стояла в ожидании поворота на улицу Союзную.
— Водитель «Лады» разбил нос, его на месте осмотрели медики, — рассказал очевидец.
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