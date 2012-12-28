Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве

Максима Баранникова отстранили от работы на время расследования уголовного дела.

Октябрьский районный суд Липецка избрал начальнику Исправительного центр №1 УФСИН по Липецкой области меру пресечения в виде запрета определенных действий: региональный Следком возбудил в отношении Максима Баранникова уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).В комментариях по данному уголовному делу GOROD48 отказали сразу в двух ведомствах — в региональных управлениях ФСИН и Следственного комитета.Исправительный центр №1 (ФКУ ИЦ-1) УФСИН по Липецкой области (на улице Механизаторов в Липецке, на территории бывшей ИК-5) занимается организацией отбывания наказания осужденных, приговоренных к принудительным работам за преступления небольшой или средней тяжести либо за впервые совершенное тяжкое преступление. Также в учреждение попадают и те, кому за хорошее поведение строгое наказание заменили на принудительные работы. Осуждённые живут в общежитии на территории центра. Их выводят на работы на предприятия и ИП, с которыми заключены договоры. Часть их заработка (обычно 5-20%) удерживается в доход государства. Центр осуществляет надзор и контроль за осужденными. Его сотрудники следят за тем, чтобы те соблюдали правила внутреннего распорядка: работали там, куда их направили, не покидали территорию без разрешения, выполняли другие установленные требования.