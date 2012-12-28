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Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
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Происшествия
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57 минут назад
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Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Максима Баранникова отстранили от работы на время расследования уголовного дела.
В комментариях по данному уголовному делу GOROD48 отказали сразу в двух ведомствах — в региональных управлениях ФСИН и Следственного комитета.
Исправительный центр №1 (ФКУ ИЦ-1) УФСИН по Липецкой области (на улице Механизаторов в Липецке, на территории бывшей ИК-5) занимается организацией отбывания наказания осужденных, приговоренных к принудительным работам за преступления небольшой или средней тяжести либо за впервые совершенное тяжкое преступление. Также в учреждение попадают и те, кому за хорошее поведение строгое наказание заменили на принудительные работы. Осуждённые живут в общежитии на территории центра. Их выводят на работы на предприятия и ИП, с которыми заключены договоры. Часть их заработка (обычно 5-20%) удерживается в доход государства. Центр осуществляет надзор и контроль за осужденными. Его сотрудники следят за тем, чтобы те соблюдали правила внутреннего распорядка: работали там, куда их направили, не покидали территорию без разрешения, выполняли другие установленные требования.
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