Происшествия
сегодня, 09:12
Возле Петровского рынка покусали девушку
27 3017
Это уже второе известное нападение за месяц в этом районе.
Липчанка Елена рассказала GOROD48 о том, что на нее напала бродячая собака возле Петровского рынка. Пес бросился на девушку у остановки транспорта. Елена утверждает, что не провоцировала животное на агрессию. После нападения ей пришлось пройти курс прививок.
- 21 июня меня покусала собака. Она похожа на овчарку. Собака прокусила ногу в двух местах. Я сразу же обратилась в больницу, и мне потом звонили с отлова собак. Но сегодня я видела ее на этом же месте и без бирки на ухе. Укусила меня без повода: я шла на остановку и остановилась, чтобы достать телефон. Собака лежала довольно далеко от меня, поэтому даже и в мыслях не было, что она побежит на меня, - рассказала свою историю Елена.
Ранее GOROD48 сообщал о нападении бродячей собаки на женщину и ребенка возле Петровского рынка. Пес бросился на них вечером 20 июля.
По данным регионального управления здравоохранения, с начала 2021 года до 20 июля в медучреждения обратились 526 человек, пострадавших от покусов (ослюнения) бродячими собаками, и 763 человека, пострадавших от домашних собак. С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек (в прошлом году потерпевших было чуть меньше - 312 человек).
- 21 июня меня покусала собака. Она похожа на овчарку. Собака прокусила ногу в двух местах. Я сразу же обратилась в больницу, и мне потом звонили с отлова собак. Но сегодня я видела ее на этом же месте и без бирки на ухе. Укусила меня без повода: я шла на остановку и остановилась, чтобы достать телефон. Собака лежала довольно далеко от меня, поэтому даже и в мыслях не было, что она побежит на меня, - рассказала свою историю Елена.
Ранее GOROD48 сообщал о нападении бродячей собаки на женщину и ребенка возле Петровского рынка. Пес бросился на них вечером 20 июля.
По данным регионального управления здравоохранения, с начала 2021 года до 20 июля в медучреждения обратились 526 человек, пострадавших от покусов (ослюнения) бродячими собаками, и 763 человека, пострадавших от домашних собак. С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек (в прошлом году потерпевших было чуть меньше - 312 человек).
27 3017
Комментарии (27)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Которого кусали...
Местный житель
Которого кусали...
И
Лена
Animal Planet
Когда
Оксана
Липа
Человек