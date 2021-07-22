Происшествия

сегодня, 09:12

Возле Петровского рынка покусали девушку

27 3017
#бродячие животные
3
Возле Петровского рынка покусали девушку

Это уже второе известное нападение за месяц в этом районе.

Липчанка Елена рассказала GOROD48 о том, что на нее напала бродячая собака возле Петровского рынка. Пес бросился на девушку у остановки транспорта. Елена утверждает, что не провоцировала животное на агрессию. После нападения ей пришлось пройти курс прививок.

- 21 июня меня покусала собака. Она похожа на овчарку. Собака прокусила ногу в двух местах. Я сразу же обратилась в больницу, и мне потом звонили с отлова собак. Но сегодня я видела ее на этом же месте и без бирки на ухе. Укусила меня без повода: я шла на остановку и остановилась, чтобы достать телефон. Собака лежала довольно далеко от меня, поэтому даже и в мыслях не было, что она побежит на меня, - рассказала свою историю Елена.

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Ранее GOROD48 сообщал о нападении бродячей собаки на женщину и ребенка возле Петровского рынка. Пес бросился на них вечером 20 июля.

По данным регионального управления здравоохранения, с начала 2021 года до 20 июля в медучреждения обратились 526 человек, пострадавших от покусов (ослюнения) бродячими собаками, и 763 человека, пострадавших от домашних собак. С начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек (в прошлом году потерпевших было чуть меньше - 312 человек).
27 3017
#бродячие животные
3

Комментарии (27)

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Которого кусали...

9 минут назад
Человек, участкового "днём с огнём"сейчас не найдёшь.
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Местный житель

9 минут назад
А если бы на ее месте оказался депутат? Вы представляете чтобы было?
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Которого кусали...

10 минут назад
Лена, согласен с Вами! Она поймёт, когда кусануть. Её или её детей.Не дай Бог!
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И

13 минут назад
Чтобы не делать прививки от бешенства, нужно собаку на экспертизу. Отлов бродячих собак, обязателен.
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Лена

15 минут назад
Липа, а это (по вашему) норма когда собаки кусают людей. Вы так скул те, пока вас, или ваших близких не кусанули. Потом язык ваш в другом месте будет сразу.
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Animal Planet

19 минут назад
Защитим собак от людей!
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Когда

19 минут назад
начнут отстреливать собак, сколько можно слушать цирк по распилу бюджетных средств под названием приюты для животных?
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Оксана

21 минуту назад
Там и правда бегают собаки, довольно крупные... И похожая на овчарку есть
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Липа

23 минуты назад
Котэ, а помимо собак, у нас есть и люди агрессивные. И на убийство людей Вам разрешение надо?!. Не много ли на себя берём?!
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Человек

24 минуты назад
Надо, чтобы участковый разобрался, опросил свидетелей.
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