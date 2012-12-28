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Общество
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сегодня, 12:32
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У детского сада на улице Звездной нашли потерявшегося ребенка
В департаменте образования липецкой мэрии поблагодарили неравнодушную женщину, а малышка и не терялась вовсе, она просто отошла от заболтавшейся с коллегой мамы-воспитательницы.
«Гуляя вчера вечером со своими детьми мимо детского сада № 98, мы увидели маленькую девочку без родителей. Она направлялась в сторону дороги вдоль забора детского сада!!! Я пошла следом за малышкой, так как никого из взрослых рядом или на расстоянии я не увидела. Поздоровалась с ней, спросила, как её зовут. Малышка назвала имя.
— Где твоя мама?
— Я не знаю (девочка заволновалась).
— Ты потерялась?
— Да.
Я успокоила девочку, что сейчас ее маму мы найдем. Взяла её за ручку и повела к забору детского сада в надежде, что, возможно, её узнают педагоги сада. Проходила воспитательница с другими детишками, и я к ней обратилась. Девочку она назвала по имени, сказала, что позвонит ее маме. Внимание! Малышка пролезла через забор! Видимо, так она и ушла из сада. За пределами детского сада находятся лавочки с алкашами; такие вылазки могут не добром закончиться для малышей и их родителей. Прошу провести проверку этого сада! Где был педагог в этот момент?»
Мы переадресовали это сообщение в департамент образования мэрии. И оперативно получили ответ:
«Ситуацию в детском саду №98 проверили, в том числе по записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, девочка — ребенок одного из воспитателей. В этот момент она с дочкой уже собирались уходить, но немного задержалась на территории детского сада, так как общалась с другими воспитателями. Ребёнок вышел раньше. Проходившая рядом мама заметила девочку без взрослого, подошла к ней и помогла вернуться на территорию детского сада. Спасибо ей за внимательность и неравнодушие. Ситуация разобрана с руководством учреждения. Безопасность детей — наш безусловный приоритет».
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