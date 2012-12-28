У детского сада на улице Звездной нашли потерявшегося ребенка

В департаменте образования липецкой мэрии поблагодарили неравнодушную женщину, а малышка и не терялась вовсе, она просто отошла от заболтавшейся с коллегой мамы-воспитательницы.

Сегодня GOROD48 получил сообщение от жительницы 12-го микрорайона Липецка, рассказавшей о найденном ею вчера вечером у ограды 98-го детсада потерявшемся ребенке.«Гуляя вчера вечером со своими детьми мимо детского сада № 98, мы увидели маленькую девочку без родителей. Она направлялась в сторону дороги вдоль забора детского сада!!! Я пошла следом за малышкой, так как никого из взрослых рядом или на расстоянии я не увидела. Поздоровалась с ней, спросила, как её зовут. Малышка назвала имя.— Где твоя мама?— Я не знаю (девочка заволновалась).— Ты потерялась?— Да.Я успокоила девочку, что сейчас ее маму мы найдем. Взяла её за ручку и повела к забору детского сада в надежде, что, возможно, её узнают педагоги сада. Проходила воспитательница с другими детишками, и я к ней обратилась. Девочку она назвала по имени, сказала, что позвонит ее маме. Внимание! Малышка пролезла через забор! Видимо, так она и ушла из сада. За пределами детского сада находятся лавочки с алкашами; такие вылазки могут не добром закончиться для малышей и их родителей. Прошу провести проверку этого сада! Где был педагог в этот момент?»Мы переадресовали это сообщение в департамент образования мэрии. И оперативно получили ответ:«Ситуацию в детском саду №98 проверили, в том числе по записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, девочка — ребенок одного из воспитателей. В этот момент она с дочкой уже собирались уходить, но немного задержалась на территории детского сада, так как общалась с другими воспитателями. Ребёнок вышел раньше. Проходившая рядом мама заметила девочку без взрослого, подошла к ней и помогла вернуться на территорию детского сада. Спасибо ей за внимательность и неравнодушие. Ситуация разобрана с руководством учреждения. Безопасность детей — наш безусловный приоритет».