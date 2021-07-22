Общество
16 минут назад
Липчанин поймал 23-килограмового Ленина
Рыбак из Липецка побил рекорд воронежца
В то время пока СМИ продолжают умиляться улову жителя Воронежа, который поймал в Усманском районе Липецкой области крупного карпа весом 18 килограммов 800 граммов, и отпустил его, липчанин «переплюнул» воронежца, выловив на том же пруду 23-килограмового гиганта. Соответственно тоже отпустил. Ведь по-другому и быть не могло, по правилам этого спортивного пруда для карпфишинга весь карп и белый амур - отпускаются.
Липчанин Кирилл Грушевский так описал рыбалку, во время которой поймал карпа весом 23 килограммов 500 граммов: «Борьба была около 20 мин, рыба очень тяжело и не охотно шла к мостку, форсировать и силой тянут на 0.255 леске я не мог и только по итогу когда рыба была заведена в подсак стало понятно что это за монстр! Дождавшись рассвета рыба была провешена и отпущена к себе домой! Забегая вперед это оказался знаменитый карп этого водоёма по прозвищу Ленин, на данный момент вес этой рыбы составляет 23.500гр! По итогу всего времени на водоёме было поймано 16 рыб - все от 10 до 15 кг»
Липчанин Кирилл Грушевский так описал рыбалку, во время которой поймал карпа весом 23 килограммов 500 граммов: «Борьба была около 20 мин, рыба очень тяжело и не охотно шла к мостку, форсировать и силой тянут на 0.255 леске я не мог и только по итогу когда рыба была заведена в подсак стало понятно что это за монстр! Дождавшись рассвета рыба была провешена и отпущена к себе домой! Забегая вперед это оказался знаменитый карп этого водоёма по прозвищу Ленин, на данный момент вес этой рыбы составляет 23.500гр! По итогу всего времени на водоёме было поймано 16 рыб - все от 10 до 15 кг»
Перри Мейсон
А если