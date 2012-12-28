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Общество
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55 минут назад
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В сентябре 2027 года липчане не получат бумажных платёжек за коммунальные услуги
Электронный способ получения платёжек станет основным. Если у гражданина есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», платёжки по умолчанию будут приходить в личный кабинет. Уведомление о новой квитанции придёт на электронную почту или в виде пуш-уведомления в приложении. Также оплатить услуги ЖКХ можно будет и в приложениях банков, которых становится всё больше.
Тем же, кто в силу разных причин не является клиентом «Госуслуг», квитанции продолжат приносить на бумаге. Но для этого отказ от электронных платёжек нужно оформить через заявление в управляющую компанию или свой аккаунт… на «Госуслугах»! Расходы на доставку бумажных платёжек будут нести организации — управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Для физического лица услуга останется бесплатной.
Уход от бумажных квитанций — это ещё один круг спасения, который государство бросило убыточной «Почте России». Новые меры призваны дать этой организации стабильный источник дохода. С 1 сентября следующего года только «Почта России» (помимо управляющих жилфондом организаций) получит законный доступ к почтовым ящикам россиян, всё остальное будет спамом. «Почта России» сможет размещать рекламные объявления на доставляемых квитанциях. Помимо этого, банки не будут взимать комиссию с «Почты России» при приёме электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Итак, квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направляться в «цифровой почтовый ящик» гражданина на «Госуслугах». Оператором рассылки станет ГИС ЖКХ, а расходы на доставку возьмут на себя коммунальные организации.
До часа Х остается год. Что делать? Вот пошаговая инструкция (которая не касается тех, у кого нет учётной записи на «Госуслугах» — им продолжат приходить бумажные квитанции) для тех, кто не желает получать электронные квитанции. Таким людям нужно зайти в свой аккаунт на «Госуслугах», выбрать в разделе «Уведомления» или «Платёжные документы» способ доставки — бумажный или электронный. Или подать заявление об отказе от электронной доставки в управляющую компанию.
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