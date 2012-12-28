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1511
55 минут назад
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В сентябре 2027 года липчане не получат бумажных платёжек за коммунальные услуги

В августе 2027 года россияне в последний раз получат бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Через год, в сентябре, можно будет не искать их в почтовых ящиках — они канут в Лету. Бумажные платёжки станут электронными. Найти их будет можно в «Госуслугах» и приложениях банков. Но не всё так просто.

Электронный способ получения платёжек станет основным. Если у гражданина есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», платёжки по умолчанию будут приходить в личный кабинет. Уведомление о новой квитанции придёт на электронную почту или в виде пуш-уведомления в приложении. Также оплатить услуги ЖКХ можно будет и в приложениях банков, которых становится всё больше.

Тем же, кто в силу разных причин не является клиентом «Госуслуг», квитанции продолжат приносить на бумаге. Но для этого отказ от электронных платёжек нужно оформить через заявление в управляющую компанию или свой аккаунт… на «Госуслугах»! Расходы на доставку бумажных платёжек будут нести организации — управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Для физического лица услуга останется бесплатной.

Уход от бумажных квитанций — это ещё один круг спасения, который государство бросило убыточной «Почте России». Новые меры призваны дать этой организации стабильный источник дохода. С 1 сентября следующего года только «Почта России» (помимо управляющих жилфондом организаций) получит законный доступ к почтовым ящикам россиян, всё остальное будет спамом. «Почта России» сможет размещать рекламные объявления на доставляемых квитанциях. Помимо этого, банки не будут взимать комиссию с «Почты России» при приёме электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Итак, квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направляться в «цифровой почтовый ящик» гражданина на «Госуслугах». Оператором рассылки станет ГИС ЖКХ, а расходы на доставку возьмут на себя коммунальные организации.

До часа Х остается год. Что делать? Вот пошаговая инструкция (которая не касается тех, у кого нет учётной записи на «Госуслугах» — им продолжат приходить бумажные квитанции) для тех, кто не желает получать электронные квитанции. Таким людям нужно зайти в свой аккаунт на «Госуслугах», выбрать в разделе «Уведомления» или «Платёжные документы» способ доставки — бумажный или электронный. Или подать заявление об отказе от электронной доставки в управляющую компанию.
ЖКХ
платежки
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
В госуслугах нет такой услуги
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Гость
5 минут назад
Просто супер , куда катимся , много чего хочется написать про нашу могучую , но одни слёзы , ужас
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Гость
11 минут назад
Как зайти в свой аккаунт на госуслугах если нет учётной записи на них???????
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цифровое рабство
12 минут назад
я уже давно отказался от госуслуг, и мошенники звонить перестали
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Липчанка
16 минут назад
Да у многих пенсионеров нет никаких госуслуг, и я как дочка родителей 80+ категорически против, мне хватает телефонных мошенников, на которые родители уже трижды попали, а если у них еще и госуслуги будут, то это будет полный кошмар. Сейчас я забираю у них бумажные квитанции и оплачиваю, вот пусть так и остаётся
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Окс
10 минут назад
Полностью согласна с вами!! У моей мамы тоже нет госуслуг. И она по платежкам как то хоть ориентируется.
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Ася
17 минут назад
А что делать пенсионерам 80+. О них кто-то подумал?
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Так
21 минуту назад
Вроде же интернет партачит,или это другое.
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строитель
37 минут назад
Во как !
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