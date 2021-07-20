Происшествия

22 минуты назад

В Липецке оштрафовали проехавшую по тротуару женщину-водителя

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#дорожное движение
В Липецке оштрафовали проехавшую по тротуару женщину-водителя

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности женщину-водителя, передвигавшуюся по пешеходному тротуару. 

Вечером 12 июля в соцсетях появилось видео липчанина, который снял автомобиль «Mazda»  двигавшийся по пешеходной дорожке и вступил в перепалку с управлявшей машиной женщиной. Инцидент произошел в новых микрорайонах Липецка. На кадрах видно, как женщина передвигается на машине по пешеходному тротуару. 

«Сотрудники ГИБДД, изучив видеоролик, установили водителя автомобиля. На 45-летнюю липчанку составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Женщине назначен штраф в 2000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. 
2 461
#дорожное движение

Комментарии (2)

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Один

9 минут назад
Даже Королев себе такого не позволяет
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yyyyy

13 минут назад
Женщину можно оштрафовать и посадить на 15 суток она же не Королев
ответить

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