В Липецке оштрафовали проехавшую по тротуару женщину-водителя

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности женщину-водителя, передвигавшуюся по пешеходному тротуару.



Вечером 12 июля в соцсетях появилось видео липчанина, который снял автомобиль «Mazda» двигавшийся по пешеходной дорожке и вступил в перепалку с управлявшей машиной женщиной. Инцидент произошел в новых микрорайонах Липецка. На кадрах видно, как женщина передвигается на машине по пешеходному тротуару.



«Сотрудники ГИБДД, изучив видеоролик, установили водителя автомобиля. На 45-летнюю липчанку составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Женщине назначен штраф в 2000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

